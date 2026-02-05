MEB'den Tüm Okullara Talimat: Yarın Sabah Tüm Türkiye’deki Okullarda 'Sessizlik ve Saygı' Olacak!
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki resmi ve özel tüm ilk ve ortaöğretim kurumlarında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla yarın ilk derse başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm okullara gönderdiği yazıda yarın sabah saygı duruşu yapılacağı belirtildi.
