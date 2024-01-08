Soğuk Savaş'ın Sonunu Hazırlayan Prag Baharı'nda Neler Yaşandığını Mutlaka Okumalısınız

Nisan ayında Dubček, liberalleşme politikasının ilk adımlarını attı.

Bu politika basının özgürleştirilmesi, tüketim maddelerine önem verilmesi, hatta daha demokratik ve çok partili bir hükûmet kurulması gibi değişik ve önemli düzenlemeler içeriyordu.

Bu bağlamda federal bir anayasa yazılarak Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti'nin eşit iki ulusa bölünmesi de tasarlanmıştı.

Bu gelişmeler Sovyetler Birliği'nin merkezi olan Rusya'yı hiç memnun etmedi.