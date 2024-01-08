Soğuk Savaş'ın Sonunu Hazırlayan Prag Baharı'nda Neler Yaşandığını Mutlaka Okumalısınız
Soğuk Savaş'ın Sonunu Hazırlayan Prag Baharı'nda Neler Yaşandığını Mutlaka Okumalısınız
İkinci Dünya Savaşı sonrası iki kutba ayrılan dünyada Sovyetler Birliği liderliğindeki Doğu Kampı içinde en büyük gedik Çekoslovakya'da açıldı.
Günümüzde Çekya ve Slovakya olarak iki farklı devletle varlığını sürdüren Çekoslovakya, o dönemde Sovyetler Birliği'ne bağlı bir ülkeydi.
1968 yılı geldiğinde ise ülke içinde bu birliğe karşı ayaklanmalar başladı. Bu sürecin sonunda ise şiddetli müdahalelerle Soğuk Savaş'ın son perdesi aralanacaktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Prag Baharı olarak isimlendirilen ve yakın tarihin en etkili olaylarından birisi olarak uluslararası literatüre geçen süreç, Soğuk Savaş tarihi için de büyük önem taşıyor.
1960'ların başından itibaren Çekoslovakya ekonomik olarak dar boğaza girmeye başlamıştı. 1968 başında Çekoslovakya Komünist Partisi'nin başına Antonín Novotný yerine Slovakya Komünist Partisi lideri Alexander Dubček geçti.
Prag'da başlayan bu direniş hareketlerinin diğer Doğu Bloku ülkelerine yayılmasını istemeyen Rusya, müdahale hazırlıklarına başladı.
Kağıt üstünde Çekoslovak liderlerin Varşova Paktı'ndan ayrılma gibi bir niyetleri yoktu ama Moskova, yine de Prag'da yaşanan gelişmelerden endişe duyuyordu.
Doğu Bloku ülkeleri kaygılanmakta haksız değillerdi. Zira Prag bir anda bir sembole dönüşüp Sovyetler'e karşı kampanyaların merkezine yerleşmişti. İşler artık çığırından çıkıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ağustos ayında yapılan müzakerelerden bir sonuç alınamayınca 20-21 Ağustos gecesi Çekoslovakya'nın işgal edildi. Ancak bu işgal o kadar kolay gerçekleşmeyecekti.
Varşova Paktı ordularının saldırıları sırasında 137 Çekoslovak öldürüldü. Bazıları tankların altında ezildi. Ülkenin kan gölüne döneceğini anlayan Alexander Dubček halkına "direnmeyin" çağrısı yaptı.
Prag Baharı sonrası Çekoslovakya'dan Batı ülkelerine büyük bir göç dalgası başladı. Büyük kısmı eğitimli insanlardan oluşan 300 bine yakın kişi Batı'ya göç etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda