Sizi “Bütçe Dostu Lüks” ile Tanıştıralım! Bu Akım Hayat Kalitenizi Yükseltecek!

Uzun ve kaynar duşlar cildin nemini çalar. Bunun yerine sıcak duştan hemen sonra ılık ya da soğuk suyla kısa duş alın. Sonra da nemlendiriciyi nemli cilde sürün. Böylece vücudunuza ve cildinize sürdüğünüz nemlendiriciler ve kremler çok daha iyi emilir. Hem ziyan da olmaz!