Siz Kaç Tanesini Biliyorsunuz? Bir Grup Arkadaş Z Kuşağı Kelimeleri Testi Yaptı

Siz Kaç Tanesini Biliyorsunuz? Bir Grup Arkadaş Z Kuşağı Kelimeleri Testi Yaptı

01.02.2026 - 11:20

Her neslin kendine has bir dil kullanımı vardı. Bu dil kullanımı, dönemin koşullarına ve gereksinimlerine bağlı olarak şekilleniyordu haliyle. Bu jargonlar, o dönemin sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklerini yansıtırken, aynı zamanda kuşaklar arası farklılıkları da ortaya koyuyor. Bu nedenle, her kuşağın kendine özgü jargonu, o kuşağın kimliğinin ve karakterinin bir parçası.

'ipekkutuk' isimli içerik üreticisi, arkadaşlarıyla birlikte 'Z kuşağı kelimeleri' testi yaptı. Test pek çok kuşaktan insanın ilgisini çekti.

Yeni nesil kelimeler ve anlamları ise şöyle;

Doom Scroll: Sosyal medyada kötü haberler arasında, kendini durduramadan sürekli aşağı kaydırarak vakit geçirmek.

No Cap: 'Yalan yok', 'Harbi', 'Ciddiyim' anlamında kullanılır. Bir durumun doğruluğunu vurgulamak içindir.

Tea: Dedikodu anlamına gelir. 'Spill the tea' (baklayı ağzından çıkar/anlat bakalım dedikoduları) şeklinde sıkça kullanılır.

Soft Launch: Bir ilişkiyi sosyal medyada tam belli etmeden (mesela sadece elini veya bardağını paylaşarak) duyurmak.

Hard Launch: İlişkiyi sosyal medyada partnerin yüzünün net göründüğü bir fotoğrafla doğrudan ilan etmek.

Ick: Birinden aniden soğuma hissi. Karşıdaki kişinin yaptığı küçük ama itici bir hareketten dolayı duyulan tiksinti.

Delulu: İngilizce 'Delusional' kelimesinden gelir. Aşırı hayalperest olmak, gerçeklerden kopuk bir şekilde bir şeye inanmak.

NPC: Video oyunlarındaki 'oynanamayan karakter' (Non-Playable Character) demektir. Kendi iradesi yokmuş gibi davranan, sıradan kişiler için kullanılır.

Beige Flag: Ne iyi (green flag) ne de kötü (red flag) olan; sadece garip veya sıkıcı bulduğumuz kişisel özellikler.

Rizz: Karizma (Charisma) kelimesinin kısaltılmışıdır. Birini etkileme, tavlama yeteneği veya çekicilik anlamına gelir.

