Sinema Tarihinde Bir İlk: 1.000.000 TL Ödül Veren Film "Bağlantı Hatası"

31 Ekim Cuma vizyona girecek “Bağlantı Hatası”, akran zorbalığına ve toplumsal şiddete karşı sesini yükseltenleri 1.000.000 TL’lik ödülle buluşturuyor.

Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu filmde; Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci, Fatih Berk Şahin, Utku Coşkun ve Çağdaş Onur Öztürk başrolleri paylaşıyor.

Gençlerin yaşadığı görünmez travmalara ve yetişkinlerin çoğu zaman farkında olmadan sürdürdüğü baskı kalıplarına ayna tutan “Bağlantı Hatası”, dram, psikolojik gerilim ve umut temalarını ustalıkla bir araya getiriyor.

Bu etkileyici yapım, 31 Ekim 2025 Cuma günü vizyona girdiğinde, izleyiciyi sadece bir hikâyeye değil, toplumsal bir yüzleşmeye davet edecek.