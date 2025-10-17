onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Sinema Tarihinde Bir İlk: 1.000.000 TL Ödül Veren Film "Bağlantı Hatası"

Sinema Tarihinde Bir İlk: 1.000.000 TL Ödül Veren Film "Bağlantı Hatası"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.10.2025 - 10:32

“Zorbalık okulda değil ailede başlar”

Toplumsal sessizliğe meydan okuyan “Bağlantı Hatası”, ailede, okulda, arkadaş çevresinde ve dijital dünyada farklı biçimlerde süregelen zorbalık sarmalını cesurca beyazperdeye taşıyor. Üstelik sinema tarihinde bir ilke imza atarak, akran zorbalığına ve toplumsal şiddetin görünmeyen yüzlerine karşı sesini yükseltenleri 1.000.000 TL’lik büyük ödülle buluşturuyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk sinemasında bir ilke imza atan “Bağlantı Hatası”, yalnızca bir film değil; zorbalığa karşı empatiyi, farkındalığı ve değişimi büyüten bir harekete dönüşüyor.

Türk sinemasında bir ilke imza atan “Bağlantı Hatası”, yalnızca bir film değil; zorbalığa karşı empatiyi, farkındalığı ve değişimi büyüten bir harekete dönüşüyor.

31 Ekim Cuma vizyona girecek “Bağlantı Hatası”, akran zorbalığına ve toplumsal şiddete karşı sesini yükseltenleri 1.000.000 TL’lik ödülle buluşturuyor.

Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu filmde; Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci, Fatih Berk Şahin, Utku Coşkun ve Çağdaş Onur Öztürk başrolleri paylaşıyor.

Gençlerin yaşadığı görünmez travmalara ve yetişkinlerin çoğu zaman farkında olmadan sürdürdüğü baskı kalıplarına ayna tutan “Bağlantı Hatası”, dram, psikolojik gerilim ve umut temalarını ustalıkla bir araya getiriyor.

Bu etkileyici yapım, 31 Ekim 2025 Cuma günü vizyona girdiğinde, izleyiciyi sadece bir hikâyeye değil, toplumsal bir yüzleşmeye davet edecek.

İzleyiciler, 31 Ekim–1 Aralık tarihleri arasında Bağlantı Hatası filmini izleyip sinema salonunda çektikleri bir fotoğrafı, akran zorbalığına karşı kendi buldukları güçlü ve vurucu bir sloganla birlikte Instagram’da paylaşabilecek.

İzleyiciler, 31 Ekim–1 Aralık tarihleri arasında Bağlantı Hatası filmini izleyip sinema salonunda çektikleri bir fotoğrafı, akran zorbalığına karşı kendi buldukları güçlü ve vurucu bir sloganla birlikte Instagram’da paylaşabilecek.

Paylaşımlar, sinema, medya ve psikoloji alanlarında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek ve en yaratıcı paylaşımı yapan kişi 1.000.000 TL değerindeki büyük ödülün sahibi olacak.

Senaryosunu Ali Kobanbay’ın kaleme aldığı filmin başrollerinde Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci, Fatih Berk Şahin, Utku Coşkun ve Çağdaş Onur Öztürk yer alıyor.

Kadroda ayrıca Oğulcan Çiftçioğlu, Ali Barkın, Bensu Uğur, Derinsu Sorak, Arda Adil Görgen, Doğa Özüm, Deniz Ali Cankorur, Şebnem Schaefer, Ayşe Melike Çerçi, Gökhan Ünal, Volkan Çolpan, Doris Hofer, Seyhan Öz, Kubilay Tunçer ve Murat Serezli gibi birçok başarılı isim de bulunuyor.

“Bağlantı Hatası”, 31 Ekim 2025 Cuma günü tüm Türkiye’de sinemalarda.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın