Sinema Tarihinde Bir İlk: 1.000.000 TL Ödül Veren Film "Bağlantı Hatası"
“Zorbalık okulda değil ailede başlar”
Toplumsal sessizliğe meydan okuyan “Bağlantı Hatası”, ailede, okulda, arkadaş çevresinde ve dijital dünyada farklı biçimlerde süregelen zorbalık sarmalını cesurca beyazperdeye taşıyor. Üstelik sinema tarihinde bir ilke imza atarak, akran zorbalığına ve toplumsal şiddetin görünmeyen yüzlerine karşı sesini yükseltenleri 1.000.000 TL’lik büyük ödülle buluşturuyor.
Türk sinemasında bir ilke imza atan “Bağlantı Hatası”, yalnızca bir film değil; zorbalığa karşı empatiyi, farkındalığı ve değişimi büyüten bir harekete dönüşüyor.
İzleyiciler, 31 Ekim–1 Aralık tarihleri arasında Bağlantı Hatası filmini izleyip sinema salonunda çektikleri bir fotoğrafı, akran zorbalığına karşı kendi buldukları güçlü ve vurucu bir sloganla birlikte Instagram’da paylaşabilecek.
“Bağlantı Hatası”, 31 Ekim 2025 Cuma günü tüm Türkiye’de sinemalarda.
