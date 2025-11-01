onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Silinmeden Yetişin: 25 Ekim- 1 Kasım'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Silinmeden Yetişin: 25 Ekim- 1 Kasım'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.11.2025 - 20:48

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kubilay Aka

Kubilay Aka

Paylaşımına “Hayatım yollarda geçiyor be” notunu düşen Kubilay Aka “setten sete” temposunu paylaştı. Aka'nın lüks aracı dikkat çekti.

Can Bonomo

Can Bonomo

Son dönemde konser maratonu ve aile hayatıyla gündemde olan Can Bonomo, sınıf panosu önünde “veli power” yazılı eğlenceli hikayesiyle takipçilerini gülümsetti.

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal

Uzak Şehir”deki performansıyla adından söz ettiren Sinem Ünsal, set öncesi makyaj yaptırdığı anları paylaşarak güzelliğiyle övgü topladı.

Meriç Aral

Meriç Aral

Geçtiğimiz aylarda ifade sürecinde “süt pompası” talebiyle sosyal medyada gündem olan Meriç Aral, bu kez kalpleri eritti. Oğlu Güneş’le sıcacık bir poz paylaştı.

Feyza Civelek

Feyza Civelek

Kızılcık Şerbeti”nin Nilay’ı son günlerde kombinleri ve set paylaşımlarıyla sık sık konuşulurken, bu kez Cadılar Bayramı moduna girdi. Cadı şapkası, simsiyah ruju ve kırmızı lensleriyle gündeme oturdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hande Erçel

Hande Erçel

Kısa süre önce etkinlikteki İngilizce konuşması üzerine sosyal medyada tartışmaların odağına yerleşen Hande Erçel, evde çektiği “Bana da 🫠” temalı paylaşımıyla gündem oldu.

Hadise

Hadise

Sahne kostümleri ve özel hayatıyla manşetlerden düşmeyen Hadise, doğum günü pastası ve tacıyla paylaşım yaptı.

Sıla

Sıla

Konserleri ve toplumsal günlerdeki duyarlı paylaşımlarıyla öne çıkan Sıla, sevgilisi İlker Kaleli ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda paylaşımda bulundu.

Gülçin Ergül

Gülçin Ergül

Güçlü sesi ve Hepsi kızlarıyla yaşadıkları sürtüşmelerle gündeme gelen Gülçin Ergül, ilginç sunumuyla dikkat çekti.

Demet Akalın

Demet Akalın

Ev içi partileri ve hızlı yorumlarıyla gündemi yakalayan Demet Akalın, dev balkabakları ve “HAPPY HALLOWEEN” fonlu story’siyle Cadılar Bayramı enerjisini evine taşıdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın