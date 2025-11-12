Sibel Can Harbiye Konserinde Gürcistan'da Şehit Olan 20 Askerimizi Andı
11 Kasım günü Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı Gürcistan sınırları içinde düştü. Uçağın Azerbaycan’ın Gence kentinden Türkiye’ye dönüş için havalandığı, kısa süre sonra Gürcistan’ın Kakheti bölgesinde radardan kaybolduğu ve parçalanmış halde bulunduğu açıklandı.
Magazin Burada'nın paylaşımına göre, Sibel Can 11 Kasım akşamı gerçekleşen Harbiye konserinde şehitlerimizi andı.
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı.
