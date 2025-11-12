onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sibel Can Harbiye Konserinde Gürcistan'da Şehit Olan 20 Askerimizi Andı

Sibel Can Harbiye Konserinde Gürcistan'da Şehit Olan 20 Askerimizi Andı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.11.2025 - 10:56

11 Kasım günü Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı Gürcistan sınırları içinde düştü. Uçağın Azerbaycan’ın Gence kentinden Türkiye’ye dönüş için havalandığı, kısa süre sonra Gürcistan’ın Kakheti bölgesinde radardan kaybolduğu ve parçalanmış halde bulunduğu açıklandı.

Magazin Burada'nın paylaşımına göre, Sibel Can 11 Kasım akşamı gerçekleşen Harbiye konserinde şehitlerimizi andı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı.

Uçağın kalkıştan 27 dakika sonra radardan kaybolduğu belirlenirken, Milli Savunma Bakanlığı, askeri kargo uçağının enkazında incelemelere başladığını açıklamıştı.

MSB, uçakta bulunan 20 askeri personelimizin şehit olduğunu duyurarak kimliklerini açıkladı.

Magazin Burada'nın paylaşımına göre, Sibel Can 11 Kasım akşamı verdiği konserde şehitlerimizi andı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın