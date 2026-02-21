Servetiyle Gündem Olan İbrahim Tatlıses'in Milyon Dolarları Gitti!

İstanbul’u terk etme kararının ardında “vefasızlık gördüğü” düşüncesinin yattığını söyleyen Tatlıses, İzmir’de kurduğu yeni hayatta da aradığı huzuru tam olarak bulamadığını dile getirdi. Bu süreçte yaşadığı en büyük darbelerden birinin ise yaklaşık 4 milyon dolar dolandırılması olduğunu açıklayan sanatçı, bu olaydan sonra insanlara karşı çok daha temkinli davrandığını ifade etti. Maddi durumu hakkında ise kendine has üslubuyla, “Bende para bitmez, sadece azalır” diyerek dikkat çekti.

Aile içindeki sorunlara da değinen Tatlıses, özellikle çocuklarıyla yaşadığı kırgınlıkları açık sözlülükle anlattı. Miras ve mülk konularında yaşanan anlaşmazlıklara sitem eden sanatçı, “Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş” ifadelerini kullandı.

Tatlıses ayrıca geçtiğimiz yıl İzmir Narlıdere’deki evinde çıkan yangına da değindi. Yangın sırasında İstanbul’da olduğunu söyleyen ünlü türkücü, can kaybı olmamasının en büyük tesellileri olduğunu belirtti. Evinin tamamen yenilendiğini açıklayan Tatlıses, yaşadığı kayıplar arasında en çok evdeki turşularının yanmasına üzüldüğünü söyledi.