Servetiyle Gündem Olan İbrahim Tatlıses'in Milyon Dolarları Gitti!
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, katıldığı bir televizyon programında yaptığı samimi açıklamalarla yeniden gündeme oturdu. Asiye Acar'la Pazar Gezmesi programına katılan, İstanbul’dan İzmir’e taşınma sürecinden aile içindeki kırgınlıklara, uğradığı maddi kayıptan geçtiğimiz yıl evinde çıkan yangına kadar pek çok konuda konuşan Tatlıses, sözleriyle dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk müziğinin tanınan seslerinden biri olmasının yanı sıra iş dünyasındaki yatırımlarıyla da adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, yıllar içinde ciddi bir servet edinen isimlerin başında geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asiye Acar'la Pazar Gezmesi programına katılan ünlü isim bu kez servetiyle değil, yaşadığı büyük mağduriyet ve yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın