Servetiyle Gündem Olan İbrahim Tatlıses'in Milyon Dolarları Gitti!

Servetiyle Gündem Olan İbrahim Tatlıses'in Milyon Dolarları Gitti!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.02.2026 - 19:47

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, katıldığı bir televizyon programında yaptığı samimi açıklamalarla yeniden gündeme oturdu. Asiye Acar'la Pazar Gezmesi programına katılan, İstanbul’dan İzmir’e taşınma sürecinden aile içindeki kırgınlıklara, uğradığı maddi kayıptan geçtiğimiz yıl evinde çıkan yangına kadar pek çok konuda konuşan Tatlıses, sözleriyle dikkat çekti.

Türk müziğinin tanınan seslerinden biri olmasının yanı sıra iş dünyasındaki yatırımlarıyla da adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, yıllar içinde ciddi bir servet edinen isimlerin başında geliyor.

İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin zirvesindeyken attığı ticari adımlarla otellerden televizyon kanallarına, restoranlardan gayrimenkule uzanan servetiyle gündeme gelmişti.

Asiye Acar'la Pazar Gezmesi programına katılan ünlü isim bu kez servetiyle değil, yaşadığı büyük mağduriyet ve yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

İstanbul’u terk etme kararının ardında “vefasızlık gördüğü” düşüncesinin yattığını söyleyen Tatlıses, İzmir’de kurduğu yeni hayatta da aradığı huzuru tam olarak bulamadığını dile getirdi. Bu süreçte yaşadığı en büyük darbelerden birinin ise yaklaşık 4 milyon dolar dolandırılması olduğunu açıklayan sanatçı, bu olaydan sonra insanlara karşı çok daha temkinli davrandığını ifade etti. Maddi durumu hakkında ise kendine has üslubuyla, “Bende para bitmez, sadece azalır” diyerek dikkat çekti.

Aile içindeki sorunlara da değinen Tatlıses, özellikle çocuklarıyla yaşadığı kırgınlıkları açık sözlülükle anlattı. Miras ve mülk konularında yaşanan anlaşmazlıklara sitem eden sanatçı, “Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş” ifadelerini kullandı. 

Tatlıses ayrıca geçtiğimiz yıl İzmir Narlıdere’deki evinde çıkan yangına da değindi. Yangın sırasında İstanbul’da olduğunu söyleyen ünlü türkücü, can kaybı olmamasının en büyük tesellileri olduğunu belirtti. Evinin tamamen yenilendiğini açıklayan Tatlıses, yaşadığı kayıplar arasında en çok evdeki turşularının yanmasına üzüldüğünü söyledi.

