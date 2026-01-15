Serenay Sarıkaya'nın ELLE Style Awards'ta Giydiği Yerlere Kadar Uzanan Kırmızı Kürkü Dile Düştü!
ELLE Style Awards gecesinde kırmızı halı her zamanki gibi stil tartışmalarına sahne olurken, bir kez daha Serenay Sarıkaya gecenin odak noktalarından biri oldu. Ünlü oyuncunun yerlere kadar uzanan kırmızı kürk tercihi, daha gecenin ilk dakikalarında sosyal medyada dile düştü ve ELLE Style Awards’ın en çok konuşulan detaylarından biri hâline geldi.
Serenay Sarıkaya, Elle Style Awards 2026 gecesinde yalnızca şıklığıyla değil, gecenin akışına damga vuran detaylarla da magazin gündeminin merkezine yerleşti.
Serenay Sarıkaya'nın kırmızı halı için tercih ettiği yerlere kadar uzanan, gösterişli kırmızı kürk sosyal medya gündemine oturdu.
