Serenay Sarıkaya'nın ELLE Style Awards'ta Giydiği Yerlere Kadar Uzanan Kırmızı Kürkü Dile Düştü!

ELLE Style Awards gecesinde kırmızı halı her zamanki gibi stil tartışmalarına sahne olurken, bir kez daha Serenay Sarıkaya gecenin odak noktalarından biri oldu. Ünlü oyuncunun yerlere kadar uzanan kırmızı kürk tercihi, daha gecenin ilk dakikalarında sosyal medyada dile düştü ve ELLE Style Awards’ın en çok konuşulan detaylarından biri hâline geldi.