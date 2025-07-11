Senin Ne Kadar Düşmanın Var?
Herkes seni sevmek zorunda değil… Ama bazı insanlar seni sevmemeyi biraz abartıyor olabilir! Kimi zaman kıskançlıktan, kimi zaman anlaşmazlıktan, kimi zaman da hiçbir sebep yokken birileri sana kafayı takabiliyor. Peki senin arkandan iş çeviren, sana içten içe düşmanlık besleyen kaç kişi olabilir?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Başarılı olduğunda çevrendekilerin tepkisi nasıl oluyor?
4. Biri seni hiç durduk yere eleştirmiş midir?
5. Ortamda herkesin dikkatini çektiğini düşünüyor musun?
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6. Sosyal medyada bir şey paylaştığında gelen tepkiler nasıl?
7. Sence insanlar seni neden kıskanıyor olabilir?
8. İnsanlara kolay güvenebilir misin?
9. Arkadaş grubun içinde gerilim olur mu?
10. “Sen çok değiştin” lafını ne sıklıkla duyarsın?
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Senin hiç düşmanın yok!
Senin 1-2 tane düşmanın var!
Senin 5-6 tane düşmanın var!
Senin sayılamayacak kadar çok düşmanın var!
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