Senin Ne Kadar Düşmanın Var?

Bir yıldız gibi parladığın her an, adının anılmasıyla birlikte çevrendeki tüm sesler bir anda kesiliyor. İnsanların seni kıskanmaları, sevmemeleri hatta belki de senden bir nebze korkmaları artık olağan bir durum haline gelmiş. Ancak bu durum seni yıldırmıyor, aksine içindeki ateşi daha da körüklüyor. Her ne kadar arkandan dolap çevirenler olsa da, senin kararlılığın ve gücün bu engelleri adeta bir çırpıda ezip geçiyor. Seninle aynı arenada yer alamayacak olanlar, sana gölge etmeyi bırakıp bir kenarda sessizce durmayı tercih ediyorlar. Senin hikayen, kıskanılan bir başarı hikayesi. Ancak unutma ki, bu başarıyı elde etmek için gösterdiğin çaba ve azim, kimsenin bilmediği bir sırrın anahtarı. İşte bu yüzden, seni anlamayanlar, taklit etmeye çalışanlar ya da sana engel olmaya çalışanlar, asla seninle aynı seviyede olamayacaklar. Çünkü sen, kendi yolunu çizen, kendi hikayesini yazan ve kendi başarısını yaratan birisin. Bu yüzden, seni kıskananlar, sevmeyenler ya da senden korkanlar olsa bile, sen kendi yolunda ilerlemeye devam et. Çünkü senin gücün, onların anlayamayacağı kadar büyük ve etkileyici. Ve unutma, senin gölgen bile onlardan daha büyük.