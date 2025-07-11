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Senin Ne Kadar Düşmanın Var?

Senin Ne Kadar Düşmanın Var?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
11.07.2025 - 16:01

Herkes seni sevmek zorunda değil… Ama bazı insanlar seni sevmemeyi biraz abartıyor olabilir! Kimi zaman kıskançlıktan, kimi zaman anlaşmazlıktan, kimi zaman da hiçbir sebep yokken birileri sana kafayı takabiliyor. Peki senin arkandan iş çeviren, sana içten içe düşmanlık besleyen kaç kişi olabilir?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Başarılı olduğunda çevrendekilerin tepkisi nasıl oluyor?

4. Biri seni hiç durduk yere eleştirmiş midir?

5. Ortamda herkesin dikkatini çektiğini düşünüyor musun?

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6. Sosyal medyada bir şey paylaştığında gelen tepkiler nasıl?

7. Sence insanlar seni neden kıskanıyor olabilir?

7. Sence insanlar seni neden kıskanıyor olabilir?

8. İnsanlara kolay güvenebilir misin?

9. Arkadaş grubun içinde gerilim olur mu?

10. “Sen çok değiştin” lafını ne sıklıkla duyarsın?

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Senin hiç düşmanın yok!

Senin için hayatın ritmi huzur dolu bir melodi, değil mi? İçinde bulunduğun her ortamda, çevreni saran bir huzur bulutu oluşturmayı başarıyorsun. İnsanların kişisel alanlarına saygı gösteren, onların dünyalarına zarar vermeden kendi dünyasında yol alan birisin. Bu da seni, insanların gözünde oldukça sevilen ve değerli biri haline getiriyor. İnsanlar seni, düşmanlıkla değil, dostlukla anıyorlar. Seninle geçirilen zamanlar, dostça sohbetler, paylaşılan güzel anılar... İşte bu yüzden, senin 'arkandan kuyunu kazan' biri pek yok. Çünkü sen, herkesin dostu olmayı başarıyorsun. Huzur, adeta seninle birlikte soluk alıyor, seninle birlikte yaşam buluyor. Seninle birlikte olduğu sürece, huzur da daima var olacak. İşte bu yüzden, huzur seninle olsun, her zaman, her yerde...

Senin 1-2 tane düşmanın var!

Bazıları, seninle aynı enerji seviyesine ulaşamadıkları için rahatsızlık duyabilir. Ancak bu durum, kıyamet koparacak bir düşmanlık seviyesine ulaşmış değil. Sadece senin parıldayan ışığını kıskanan bir avuç insan var etrafında. Arada bir laf sokanlar, kaşını gözünü oynatanlar... Ama biliyor musun? Bunları dikkate almana hiç gerek yok. Sen kendi yoluna, kendi ışığına bak. Çünkü senin enerjin, onların kıskançlıkla karışık bakışlarından çok daha parlak. Kendine olan güvenin, başarıların ve pozitif enerjin, onların kıskançlık dolu bakışlarını gölgede bırakacak kadar güçlü. Sen sadece kendine odaklan ve kendi yolunda ilerlemeye devam et.

Senin 5-6 tane düşmanın var!

Hayatının parlak ışığı, özgüvenin ve başarıların bazılarını rahatsız ediyor. Kendine özgü duruşun ve başarıların, çevrendeki bazı kişileri rahatsız etmeye başladı. Ne yazık ki, bu kişilerin arkandan konuşma, dedikodu yapma ve seni manipüle etme gibi hoş olmayan eğilimleri var. Bu kişiler, çevrende dolaşıyorlar, belki de seninle aynı çevrede bulunuyorlar. Ancak unutma ki, herkesin dostun olmadığını bilmen önemli. Herkesin seninle aynı düşüncede olmayabileceğini, herkesin seninle aynı yolda yürümeyi seçmeyebileceğini anlamak, hayatta önemli bir ders. Sınırlarını çizmekten çekinme. Kendi değerlerini, duygularını ve düşüncelerini korumak için sınırlar çizmekten korkma. Kendi değerlerini ve başarılarını korumak için gerektiğinde sınırlar çizmekte çekinme. Unutma, senin başarın, özgüvenin ve duruşun senin en değerli varlıkların. Bu varlıkları korumak için gerektiğinde sınırlar çizmekte çekinme.

Senin sayılamayacak kadar çok düşmanın var!

Bir yıldız gibi parladığın her an, adının anılmasıyla birlikte çevrendeki tüm sesler bir anda kesiliyor. İnsanların seni kıskanmaları, sevmemeleri hatta belki de senden bir nebze korkmaları artık olağan bir durum haline gelmiş. Ancak bu durum seni yıldırmıyor, aksine içindeki ateşi daha da körüklüyor. Her ne kadar arkandan dolap çevirenler olsa da, senin kararlılığın ve gücün bu engelleri adeta bir çırpıda ezip geçiyor. Seninle aynı arenada yer alamayacak olanlar, sana gölge etmeyi bırakıp bir kenarda sessizce durmayı tercih ediyorlar.  Senin hikayen, kıskanılan bir başarı hikayesi. Ancak unutma ki, bu başarıyı elde etmek için gösterdiğin çaba ve azim, kimsenin bilmediği bir sırrın anahtarı. İşte bu yüzden, seni anlamayanlar, taklit etmeye çalışanlar ya da sana engel olmaya çalışanlar, asla seninle aynı seviyede olamayacaklar. Çünkü sen, kendi yolunu çizen, kendi hikayesini yazan ve kendi başarısını yaratan birisin. Bu yüzden, seni kıskananlar, sevmeyenler ya da senden korkanlar olsa bile, sen kendi yolunda ilerlemeye devam et. Çünkü senin gücün, onların anlayamayacağı kadar büyük ve etkileyici. Ve unutma, senin gölgen bile onlardan daha büyük.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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