Senin Hayat Felsefen Ne?
Senin Hayat Felsefen Ne?
Evinle olan ilişkine ve temizlik alışkanlıklarına göre hangi yaşam felsefesini benimsediğini keşfet! Minimalizmden Feng Shui’ye, bakalım senin yaşam tarzını hangi yaklaşım şekillendiriyor?
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1. Sabah kalkar kalkmaz mutfağa girersin ve...
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2. Akşam yemeğinden sonra ortalık dağılmışsa, ne yaparsın?
3. Buzdolabını ne sıklıkta temizlersin?
4. Tezgâhın üstündeki küçük cihazlar, çaydanlık, tost makinesi... Bu cihazları ne sıklıkla temizlersin?
5. Mutfakta en sevdiğin temizlik ürünü nedir?
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Mutfakta bir şey döküldüğünde ne yaparsın?
6. Evin hangi bölümünde temizlik yaparken en çok vakit geçiriyorsun?
7. Hangi temizlik faaliyeti seni en çok yoruyor?
8. Bir temizlik seansın genellikle ne kadar sürer?
9. Temizlik sonrası kendini nasıl hissedersin?
Temizlik ürünlerini düzenli tut!
Feng Shui
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