Robot Süpürgenize Verebileceğiniz En Yaratıcı 10 İsim

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
08.12.2025 - 11:31

Evde temizlik yapmak bazen çok sıkıcı gelebiliyor... Fakat robot süpürgeniz sayesinde bu görev artık çok daha eğlenceli hale dönüştürebilirsiniz! Bu yardımcınıza bir isim koyarak işin eğlenceli kısmını daha da katlayın. İşte size bazı öneriler!

1. Gezgin

Evin her köşesini özenle temizleyen ve bundan hiç şikayet etmeyen robot süpürgelerimiz için bir diğer harika öneri de elbette ki 'Gezgin.' O kadar detaylı çalışıyorlar ki her temizlikte başka bir köşe keşfedebilirler. Bir robot süpürgeden daha ne istenir ki?

2. Külkedisi

Masal kahramını robot süpürge! Artık masallardan fırladı ve evimizin tam ortasına düştü. İyi ki de geldi.. Siz de bazen 'Acaba robot süpürge olmadan önce ne yapıyordum?' diye sık sık overthink'liyor musunuz yoksa normal misiniz? Temiz ev sayesinde zaten insan kendini peri masalında gibi hissediyor.

3. Fırtına

Evde tıpkı bir kasırga gibi dolaşan, tozu ve kiri yok etmek için tırnağını dişine takan canımız robot süpürgemiz için en iyi isim seçeneklerinden biri de 'Fırtına'. Hatta öyle bir hızla çalışıyorlar ki şaşırmamak elde değil. Üstelik Philips Robot Süpürge 5000 Serisi HomeRun uygulaması ile uzaktan kontrol edilebilme özelliği sayesinde siz orada yokken bile evde fırtına gibi hem ıslak hem kuru temizlik yapabilir.

4. Karakız

Eğer siyah renkli bir robot süpürgeye sahipseniz ve tatlı bir isim düşünüyorsanız 'Karakız' da hem eğlenceli hem de adının hakkını veren bir isim. Evde robot süpürgenizi ararken 'Karakız' diye seslenmek de kulağa oldukça komik geliyor...

5. Sebastian

Klasik ama havası asla sönmeyen isimlerden biri de Sebastian. Robot süpürgeler her zaman göreve sadıktır ve titizlikle çalışır. Öyle çok işimizi görüyorlar ki, zamanla bir temizlikçiden ziyade arkadaş gibi hissettiriyorlar. Bu isim sayesinde aklımızda çok karizmatik bir robot süpürge canlandı.

6. Katya

Bu isim daha çok süpürgesine zarif bir isim vermek isteyenler için seçtik. Varlığıyla sizi gülümseten ve 7/24 hizmetinize hazır olan süpürgenize 'Katya' diye seslenmek de oldukça eğlenceli olabilir.

7. Bıcırık

Bu isimden dolayı robot süpürgenizin yanaklarını sıkmak isteyebilirsiniz, baştan uyarımızı yapalım... Küçük boyu ve sevimli hareketleri ile robot süpüreler zamanla evin neşesi haline geliyor. Bundan dolayı da ona verilebilecek en tatlı isimlerden biri 'Bıcırık'.

8. Rambo

Zor lekelerle savaşmaya robot süpürgeniz hazırsa o zaman tam gaz ileriii! Halılardaki kırıntılar, mutfaktaki un parçacıkları… Hiçbiri Rambo’nun önünde duramaz. Onlar gerçekten de bir savaşcı gibi. Eğer bir anda dururlarsa endişelenmeyin, tek ihtiyaçları olan birazcık batarya...

9. Sessiz Kahraman

İsminden de anlaşılacağı üzere, evin sessiz kahramanlarıdır robot süpürgeler... Sessizce gece gündüz demeden çalışırlar ve size hiçbir iş bırakmazlar. O yüzden de robot süpürgeler 'Sessiz Kahraman' ünvanını çoktan hak ettiler...

10. Kir Dedektifi

Nam-ı diğer ismiyle biz ona Sherlock Holmes da diyebiliriz. Robot süpürgeler tozun peşine öyle bir düşüyorlar ki, tıpkı bir dedektife benziyorlar... En gizli köşelerdeki kirleri bile ustalıkla bulup temizlerler. Bir gün onu kaybederseniz üzülmeyin, muhtemelen bir yerlerde toz arıyordur...

