onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Evdeki Rutinine Göre Hangi Efsane Yönetmensin?

etiket Evdeki Rutinine Göre Hangi Efsane Yönetmensin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
08.12.2025 - 10:29

Evde yaptığın en küçük hareket bile aslında senin yönetmenlik tarzını ele veriyor! Bazen Kubrick kadar disiplinli, bazen Tarantino gibi kaos dolu... Hazırsan, teste başlayalım ve içindeki yönetmeni keşfedelim! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Evde yalnız bir akşam geçireceksin, ne yaparsın?

2. Evde hangi kokunun yayılması hoşuna gider?

3. Temizlik yaparken hangi tür müzik seni motive eder?

4. Evdeki dağınıklık seviyen bir film olsa hangisi olurdu?

5. Birinin evine girdiğinde ilk baktığın şey ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Evde bir eşyayı kaybettin. Ne yaparsın?

7. Temizlik yaparken en sevmediğin aşama hangisi?

8. Son olarak, evinin havasını değiştirmek istesen hangisini seçersin?

Quentin Tarantino!

Senin enerjin, ev rutinlerin, hareket hızın tamamen Tarantino DNA’sı taşıyor! Evde hiçbir şey kendi halinde ilerlemiyor, hep bir aksiyon var! Çoğu zaman spontane kararlar alıyorsun ama ortaya çıkan şey de hep etkileyici oluyor. İnsanlar senin enerjinden besleniyor. Çünkü sen kendi tarzını evine de yansıtan birisin. Eğlenceli, yaratıcı ve kendine özgü tavırları olan birisin. Tıpkı Tarantino gibi...

Stanley Kubrick!

Disiplin, düzen, simetri... Hepsi sende mevcut! Kubrick gibi detaylara aşırı önem veren bir yapın var; temizlik senin için sadece bir iş değil, sanat. En ufak bir şey ters gitse hemen moralin bozuluyor ama işte bu titizlik seni inanılmaz güçlü kılıyor! Ev içinde bile set ortamı kuruyormuş gibi kontrollü ve planlısın. Her alanın bir amacı, her hareketin bir düzeni var. Kubrick ruhu evinin her köşesinde hissediliyor!

Pedro Almodóvar!

Sen tam bir Almodóvar'sın! Renkli, eğlenceli, hafif kaotik ve aşırı samimi... Evin dahil tüm hayatın duygu akışına göre şekilleniyor. Renklerin, objelerin, enerjinin hep bir hikayesi var. Senin evinde dağınıklık bile estetik durabiliyor. Evde asla sıkılmıyorsun çünkü her bir köşenin ayrı bir ruhu var! Ev hayatın bile bir Almodóvar filmi gibi: neşeli, içten ve enerjik!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın