Evdeki Rutinine Göre Hangi Efsane Yönetmensin?
Evde yaptığın en küçük hareket bile aslında senin yönetmenlik tarzını ele veriyor! Bazen Kubrick kadar disiplinli, bazen Tarantino gibi kaos dolu... Hazırsan, teste başlayalım ve içindeki yönetmeni keşfedelim! 👇
1. Evde yalnız bir akşam geçireceksin, ne yaparsın?
2. Evde hangi kokunun yayılması hoşuna gider?
3. Temizlik yaparken hangi tür müzik seni motive eder?
4. Evdeki dağınıklık seviyen bir film olsa hangisi olurdu?
5. Birinin evine girdiğinde ilk baktığın şey ne?
6. Evde bir eşyayı kaybettin. Ne yaparsın?
7. Temizlik yaparken en sevmediğin aşama hangisi?
8. Son olarak, evinin havasını değiştirmek istesen hangisini seçersin?
Quentin Tarantino!
Stanley Kubrick!
Pedro Almodóvar!
