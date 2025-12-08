Disiplin, düzen, simetri... Hepsi sende mevcut! Kubrick gibi detaylara aşırı önem veren bir yapın var; temizlik senin için sadece bir iş değil, sanat. En ufak bir şey ters gitse hemen moralin bozuluyor ama işte bu titizlik seni inanılmaz güçlü kılıyor! Ev içinde bile set ortamı kuruyormuş gibi kontrollü ve planlısın. Her alanın bir amacı, her hareketin bir düzeni var. Kubrick ruhu evinin her köşesinde hissediliyor!