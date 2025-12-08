Hislerin Sana Ne Anlatmaya Çalışıyor?
Duygularımız çoğu zaman bize yol gösterir; bazen fısıldar, bazen bağırır. Onları dinlemeyi öğrenmek, içsel pusulanı keşfetmek demektir. Bu test, hislerinin hangi mesajları vermeye çalıştığını anlamana yardımcı olacak. Hazırsan iç dünyana ufak bir keşif yolculuğu yapalım.
Hadi teste!
1. Yoğun bir duygu hissettiğinde ilk ne yaparsın?
2. Sık sık aynı korku ya da endişe tekrar ediyorsa ne hissedersin?
3. Mutluluk yaşadığında bunu nasıl deneyimlersin?
4. Bir ilişkide sürekli kıskançlık hissediyorsan bunun kaynağı ne olabilir?
5. Bir karar vermen gerekirken içine sessiz bir huzursuzluk düşerse ne yaparsın?
6. Sürekli suçluluk hissediyorsan bu genelde hangi durumlarda oluyor?
7. Yoğun bir öfke duyduğunda ilk tepkilerin hangisi?
8. Sürekli yorgun ve isteksiz hissediyorsan hislerin ne söylüyor olabilir?
9. Bir şey seni rahatsız ettiğinde bunu nasıl bildirirsin?
10. Sürekli “yeterli değilim” hissi geliyorsa bu his sana ne anlatıyor?
Hislerin sana doğru yolu göstermeye çalışıyor!
Hislerin sana bir problem olduğunu anlatmaya çalışıyor!
Hislerin yeni şeyler yapmanı söylüyor!
Hislerin sana yardıma ihtiyacın olduğunu söylüyor!
