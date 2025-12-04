Senin En İtici Yanın Ne?
Herkesin kendince parlayan tarafları olduğu gibi, zaman zaman başkalarının “uff…” dedirten yönleri de olabilir. Bu test, davranışlarının arasına gizlenmiş o ufak ama göze batan tarafı ortaya çıkarıyor.
Hadi teste!
1. Birisi sana uzun uzun derdini anlatıyor. Tepkin ne olur?
2. Mesajlara dönüş hızın nasıl?
3. Bir plan son anda iptal edildi. Tepkin?
4. Yeni tanıştığın birine davranışın nasıl?
5. Bir yanlış anlaşılma oldu. Nasıl düzeltirsin?
6. Kıskançlık konusu açıldığında?
7. Bir buluşmaya hazırlanırken davranışların?
8. Sosyal ortamda nasıl görünürsün?
9. Birini sevdiğini nasıl belli edersin?
10. Biri seni kızdırdığında?
Senin en itici yanın çok baskın davranman!
Senin en itici yanın fazla ciddi olman!
Senin en itici yanın fazla alaycı olman!
Senin en itici yanın fazla duygusal olman!
