Senin En İtici Yanın Ne?

Eğer bu sonuçla karşı karşıya kaldıysan, senin için mizahın önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Gülümsemenle çevrendeki herkesi aydınlatıyorsun, enerjinle herkesi etkileyip, neşeni tüm ortama yayıyorsun. Ancak, bir yandan da bu mizahi tavrın, kendini koruma mekanizman haline gelmiş gibi görünüyor. Her durumu şakaya vurarak, belki de içinde bulunduğun zorlukları hafifletmeye, belki de dış dünyadan gelen olumsuzlukları nötralize etmeye çalışıyorsun. Fakat unutma, bu durum bazı insanların gözünde seni hafife alınabilecek biri gibi gösterebilir. Şakaların ve esprili tavrın, bazen senin ciddiye alınmamanı sağlayabilir. İnsanlar, senin bu mizahi yaklaşımını yanlış yorumlayıp, seni hafif başıboş biri olarak görebilirler. Ancak senin bu durumu anlaman ve gerektiğinde ciddi olabilmen, bu yanılgıyı ortadan kaldırabilir. Senin neşen, enerjin ve mizah anlayışın, doğru kullanıldığında çevrendeki herkesi pozitif bir şekilde etkileyebilir. Unutma, mizah senin doğal zırhın olabilir ama senin kim olduğunu ve ne kadar değerli olduğunu gösteren, sadece mizahın değil, tüm özelliklerin ve davranışların.