Bugün İndirimde Neler Var? Puma İndiriminden Yataş Ürünlerine 8 Aralık 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
08.12.2025 - 12:57

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 8 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Puma indiriminden Yataş ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 08.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

HP Victus Gaming dizüstü bilgisayar, 15.6 inç FHD IPS 144 Hz ekranıyla akıcı bir oyun deneyimi sunmayı hedefleyen güçlü modellerden biri.

AMD Ryzen™ 7 8845HS işlemcisi sayesinde hem oyunlarda hem de yoğun programlarda oldukça hızlı çalışıyor. Uzun süre bilgisayar başında kalanlar için termal tasarımı da avantaj sağlıyor.

Bugün %10 indirimde.

Linki burada

Bugün Amazon’da indirime giren Schafer Held 28 cm çelik tava gerçekten mutfakta elinin altında olsun isteyeceğin türden bir ürün.

Özellikle sote, yumurta, pancake gibi günlük tariflerde eşit ısınma performansı sağladığı için pişirme sürecini çok daha kolaylaştırıyor.

Bugün %30 indirimde.

Linki burada

PUMA Kadın POP Crossbody Bag, şehir hayatında hem pratiklik hem de sportif bir şıklık arayanlar için tam bir kurtarıcı!

Minimal tasarımıyla her kombine anında uyum sağlayan modern bir parça.

Linki burada

ONLY’nin ONLNEWKATY Parka modeli, soğuk kış günlerinde tarzınızı tamamlayan harika bir seçenek!

Hafif yapısına rağmen oldukça koruyucu olması, günlük kombinlere uyum sağlaması ve modern kesimiyle “kış boyunca elimin gideceği tek parça bu olacak” dedirten türden.

Bugün %18 indirimde.

Linki burada

Bella Maison Ürünlerinde Dört Dörtlük Fırsatlar!

Sepet indirimlerini kaçırmayın!

Ürünler burada

Yataş ürünlerinde bugün kaçırılmayacak fırsatlar var!

Özellikle sepet indirimleriyle birlikte evinizi yenilemek çok daha uygun hâle geliyor.

Ürünler burada

Torima Siyah T11 Projeksiyon Ev Sineması, evde geçirdiğiniz zamanı bambaşka bir deneyime dönüştürmek isteyenler için harika bir seçenek.

Bluetooth ve WiFi bağlantısıyla kablo karmaşasından kurtulup telefon, tablet ya da bilgisayarınızdaki içeriklere kolayca erişebiliyorsunuz. Android TV özelliği sayesinde YouTube’dan dizi-film platformlarına kadar her şeyi tek bir cihaz üzerinden açmak da ayrı bir konfor.

4.300 TL yerine fiyatı 2.890,00 TL.

Linki burada

Linens’in “Dört Dörtlük Fırsatlar” kampanyasında 3 al 1 öde avantajı kaçırılmayacak türden!

Evinizde yeniliğe ihtiyaç duyuyorsanız tam zamanı diyebilirim.

Linki burada

Acana Kedi Maması %45 İndirimli!

Doğal tavuk, hindi ve balık etiyle hazırlanmış, yüksek protein içeriğiyle kas sağlığını destekliyor, dengeli kalori ve L-karnitin sayesinde ideal kilo kontrolünü korumaya yardımcı oluyor.

İndirimli fiyatı 1.416,59 TL.

Linki burada

Deneme paketi %31 indirim fırsatıyla!

Deneme paketi, spor performansınızı artırmak ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarınızı desteklemek için mükemmel bir başlangıç noktası.

İndirimli fiyatı  769 TL.

Linki burada

Tüm Ürünlerde Geçerli %70'e Varan İndirim!

Üstelik 'onedio10' koduyla ekstra %10 indirim fırsatını yakalayabilirsiniz.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

TUBA Seçili ürünlerde %52’ye varan indirim fırsatına bir de 1 alana 1 hediye kampanyası eklenince alışveriş yapmak gerçekten keyfe dönüşüyor.

Özellikle yıl sonu ihtiyaçlarını tamamlamak için tam zamanı! 

Linki burada

Grimelange elbise kategorisinde şu an kaçırılmayacak bir fırsat var!

Sepette %5 ekstra indirim, 2 alana %5 ve 3 alana %10 ek sürpriz kupon avantajlarıyla favori parçaları çok daha uygun fiyata alma şansı sunuluyor.

Linki burada

L’Oreal Paris’in en çok satanlara özel indirimler ve en çok sevilen setlerde müthiş fiyatlar var!!

Göz makyajında etkileyici bir sonuç istiyorsan Maybelline New York Lash Sensational Sky High Maskara tam bir favori adayı.

Linki burada

