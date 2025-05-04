Seni Kendine Getirecek Şey Ne?
Hayat bazen öyle bir döngüye sokar ki, kendini unutur hale gelirsin. İş, okul, ilişkiler, sorumluluklar derken asıl sen kimdin, neye ihtiyacın vardı, ne sana iyi gelirdi... Hepsi flu olur. Peki, seni yeniden uyandıracak, silkelenmeni sağlayacak o şey ne?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Şu anki ruh halini en iyi tanımlayan kelime ne?
4. En son ne zaman içinden geldiği gibi dans ettin ya da zıpladın?
5. Aşağıdaki manzaralardan hangisine gözünü dikmek sana huzur verir?
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6. Sana biri “Hadi kalk, gidiyoruz!” dese, ne yapmak istersin?
7. Son zamanlarda seni en çok ne yoruyor?
8. Kendini şımartmak için bir şeyler yapar mısın?
9. En son ne zaman gerçekten içten güldün?
10. Kendinle baş başa kalmak sana ne hissettiriyor?
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Seni kendine getirecek şey olduğun yerden uzaklaşmak!
Seni kendine getirecek şey müzik!
Seni kendine getirecek şey bir şeye tutkuyla bağlanmak!
Seni kendine getirecek şey paylaşmak!
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