Seni Kendine Getirecek Şey Ne?

Bir boşluk var içinde, koca bir boşluk... Dışarıdan bakıldığında her şey tıkırında gibi görünüyor belki, ama senin gözlerinde o eski parıltıyı bulmak ne mümkün. Çünkü artık hiçbir şey seni heyecanlandırmıyor, içindeki çocuğu gıdıklayacak bir şeyler yok. Her gün aynı şeyler, aynı yüzler, aynı döngü... Bir tekrarın içinde sıkışıp kalmışsın. Ama unutma, seni kendine getirecek şey, içini kıpır kıpır edecek bir tutku. Belki bir hayal, belki uzun zamandır ertelediğin bir proje, belki de 'yapamam' dediğin o şey... Sana neyin iyi geleceğini tam olarak söyleyemeyiz ama bir şeyi çok iyi biliyoruz: Senin yeniden alev alman lazım. İçindeki ateşi bastırmayı bırak. Korkma, yanmaktan değil, donmaktan kork. Bir şeye kaptır kendini. Hissederek, yanarak, yorularak... Bir şeyler yap, harekete geç. Kendini bir tutkuya, bir hayale, bir projeye adayarak içindeki ateşi yeniden canlandır. Kendini o kadar kaptır ki, o şeyin seni tüketmesine izin ver. Çünkü biliyoruz ki, yanmak, donmaktan daha iyidir. İçindeki ateşi bastırmayı bırak ve kendini bir şeye kaptır. Hissederek, yanarak, yorularak... İşte o zaman gerçekten 'kendin' olacaksın. Kendine geri döneceksin, içindeki boşluğu dolduracak, gözlerindeki parıltıyı yeniden yakalayacaksın.