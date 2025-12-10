onedio
İlginç Gala Kombinlerinden Bazı Erkek Alışkanlıklarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.12.2025 - 18:28

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 10 Aralık Çarşamba günü hangi paylaşımlar öne çıkmış? En çok nelere gülünmüş?

Başlayalım!

twitter.com

Tam bir buhar şöleni...

twitter.com

Böyle olan var mı?

twitter.com

Muhtemelen...

twitter.com

Çok zor...

twitter.com
Daha zamanı var.

twitter.com

Bir serzeniş...

twitter.com

Bir de benzetme geldi.

twitter.com

Diğer 11 kişi?

twitter.com

Kararsızların en büyük kabusu...

twitter.com
Bir de ambalajlama sanatı örneği...

twitter.com

Umut fakirin ekmeği...

Umut fakirin ekmeği...

Kapatalım 👋

twitter.com

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
