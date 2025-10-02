Senden Nasıl Bir Patron Olur?
Herkes iş hayatında bir gün patron olmayı hayal eder ama patronluk sadece koltukta oturup emir vermek değildir. Yönetmek, ilham vermek, adaletli olmak ve doğru kararlarla ekibi yönlendirmek gerekir. Peki, sen patron koltuğuna otursaydın nasıl biri olurdun? Çalışanlarının korktuğu mu yoksa hayranlık duyduğu mu?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir ekip çalışmasında kendini nasıl gösterirsin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Patron olduğunda ofis atmosferi nasıl olurdu?
3. Çalışanlarından en çok ne beklersin?
4. Bir hata yapan çalışana nasıl davranırsın?
5. Patron koltuğunda senin en güçlü yönün ne olurdu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ofiste kriz çıktığında tavrın nasıl olur?
7. Terfi söz konusu olduğunda ne yaparsın?
8. Çalışanlarının özel hayatına yaklaşımın nasıl olurdu?
9. Zor bir karar alman gerektiğinde nasıl davranırsın?
10. Senin ofisinde çalışan biri ne hissederdi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen disiplinli ve katı bir patron olurdun!
Sen adil ve koruyucu bir patron olurdun!
Sen mesafeli ve profesyonel bir patron olurdun!
Sen samimi ve motive eden bir patron olurdun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın