onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Senden Nasıl Bir Patron Olur?

Senden Nasıl Bir Patron Olur?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
02.10.2025 - 16:04

Herkes iş hayatında bir gün patron olmayı hayal eder ama patronluk sadece koltukta oturup emir vermek değildir. Yönetmek, ilham vermek, adaletli olmak ve doğru kararlarla ekibi yönlendirmek gerekir. Peki, sen patron koltuğuna otursaydın nasıl biri olurdun? Çalışanlarının korktuğu mu yoksa hayranlık duyduğu mu?

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bir ekip çalışmasında kendini nasıl gösterirsin?

2. Patron olduğunda ofis atmosferi nasıl olurdu?

3. Çalışanlarından en çok ne beklersin?

4. Bir hata yapan çalışana nasıl davranırsın?

5. Patron koltuğunda senin en güçlü yönün ne olurdu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ofiste kriz çıktığında tavrın nasıl olur?

7. Terfi söz konusu olduğunda ne yaparsın?

8. Çalışanlarının özel hayatına yaklaşımın nasıl olurdu?

9. Zor bir karar alman gerektiğinde nasıl davranırsın?

9. Zor bir karar alman gerektiğinde nasıl davranırsın?

10. Senin ofisinde çalışan biri ne hissederdi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen disiplinli ve katı bir patron olurdun!

Senin patron kimliğin disiplin üzerine kurulu. İşin kusursuz ilerlemesini istersin, çalışanlarından hata kabul etmezsin. Çalışanların senden biraz çekinse de aslında seni saygıyla anarlar. Sertliğin, işleri yolunda tutsa da bazen ekibin motivasyonunu düşürebilir. Biraz daha yumuşak olmayı öğrenirsen, hem iş verimi artar hem de seni lider olarak daha çok severler.

Sen adil ve koruyucu bir patron olurdun!

Sen, çalışanlarının hem lideri hem de rehberi olursun. Herkesin güven duyacağı, adaletine inanacağı bir patronsun. Çalışanların seni sadece patron olarak değil, bir mentor olarak da görür. Bu yaklaşım, şirketinde huzurlu bir ortam yaratır. Yalnız, fazla empati bazen kararlarını geciktirebilir. Yine de insanlar seni unutulmaz bir patron olarak hatırlar.

Sen mesafeli ve profesyonel bir patron olurdun!

Sen, profesyonellikten ödün vermeyen, saygıyı ön planda tutan bir patronsun. Çalışanların seni otorite olarak görür ve sınırlarını iyi bilir. Bu ciddi tavrın işleri düzenli yürütür ama zaman zaman soğuk bulunabilirsin. Biraz daha insani yönünü gösterirsen, hem daha güçlü bağlar kurar hem de işini daha keyifli hale getirebilirsin.

Sen samimi ve motive eden bir patron olurdun!

Sen, çalışanlarının dostu gibi olan, eğlenceli ve motive edici bir patronsun. Ofisinde kahkaha eksik olmaz, çalışanların seni çok sever. İnsan ilişkilerindeki gücün seni farklı bir lider yapar. Ama bazen bu samimiyet otoriteni zayıflatabilir. Dengeyi kurduğunda ise herkesin çalışmak istediği patron sen olursun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın