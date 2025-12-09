Sen Paranı Yönetirken Nerde Hata Yapıyorsun?
Konu para mevzusu oldu mu bazen afallayabiliriz. Çünkü kimse sağlam bir ekonomik bilinçle gelmiyor dünyaya... Gelirlerin, giderlerin, yatırımların, artık ne varsa hepsini ele alıp para konusunda yaptığın hatayı söyleyeceğiz!
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Şunu öğrenmekle başlayalım: Maaşını ayın hangi günü alıyorsun?
4. Kredi kartı ekstrelerini ne zaman inceleme ihtiyacı duyuyorsun?
5. Belirli dönemlerde yapılan indirimler seni alışveriş yapmaya itiyor mu diye sorsak?
6. Çoook acil bir ödeme yapman gerektiğinde arkadaşlarından borç alıyor musun?
7. Elektronik bir ürünün bozuldu diyelim. Satın almadan önce piyasa araştırması yapıyor musun?
8. Dürüst ol: Dolabında giymediğin kaç tane tişörtün var?
9. Son olarak şunu soralım: Market alışverişlerinde ihtiyaç listesi yapıyor musun?
Küçük harcamaları göz ardı ediyorsun ve dağ gibi birikiyor!
Ödemelerini erteliyorsun!
Sen alışverişi çok anlık kararlarla yapıyorsun.
Gelir ve giderleri hiç kontrol etmiyorsun!
