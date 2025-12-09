Sen Paranı Yönetirken Nerde Hata Yapıyorsun?

Gelirin var ama yaptığın herhangi bir gider planı yok. Açık konuşmak gerekirse para geliyor ama nereye gittiği belli değil. Harcamalar kendi kendine şekilleniyor gibi. Durumun kötü olduğu için değil, sistemin olmadığı için böyle. Sana uygun çözüm ise basit bir çerçeve kurmak olacak. Ay başında üç kalem belirle. Mesela mecburi harcamalar, keyfi harcamalar ve ay içinde azaltılacaklar şeklinde olsun. Sadece bunları bilmen yeter. 40 satırlık tabloya gerek yok. Bu kadarcık plan bile ay içinde büyük netlik kazandırır.