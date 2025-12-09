onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Sen Paranı Yönetirken Nerde Hata Yapıyorsun?

etiket Sen Paranı Yönetirken Nerde Hata Yapıyorsun?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
09.12.2025 - 17:01

Konu para mevzusu oldu mu bazen afallayabiliriz. Çünkü kimse sağlam bir ekonomik bilinçle gelmiyor dünyaya... Gelirlerin, giderlerin, yatırımların, artık ne varsa hepsini ele alıp para konusunda yaptığın hatayı söyleyeceğiz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Şunu öğrenmekle başlayalım: Maaşını ayın hangi günü alıyorsun?

4. Kredi kartı ekstrelerini ne zaman inceleme ihtiyacı duyuyorsun?

5. Belirli dönemlerde yapılan indirimler seni alışveriş yapmaya itiyor mu diye sorsak?

5. Belirli dönemlerde yapılan indirimler seni alışveriş yapmaya itiyor mu diye sorsak?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Çoook acil bir ödeme yapman gerektiğinde arkadaşlarından borç alıyor musun?

7. Elektronik bir ürünün bozuldu diyelim. Satın almadan önce piyasa araştırması yapıyor musun?

7. Elektronik bir ürünün bozuldu diyelim. Satın almadan önce piyasa araştırması yapıyor musun?

8. Dürüst ol: Dolabında giymediğin kaç tane tişörtün var?

8. Dürüst ol: Dolabında giymediğin kaç tane tişörtün var?

9. Son olarak şunu soralım: Market alışverişlerinde ihtiyaç listesi yapıyor musun?

9. Son olarak şunu soralım: Market alışverişlerinde ihtiyaç listesi yapıyor musun?

Küçük harcamaları göz ardı ediyorsun ve dağ gibi birikiyor!

Para konusunda yaptığın hata aslında büyük bir hata değil. Günün tamamına yayılmış minik harcamalara dikkat etmiyorsun. Canının aniden çektiği bir bardak kahve, ağzın tatlansın diye aldığın çikolata ya da kumaşı güzel diye aldığın tişört bile birikip büyük harcamalara dönüyor. Elbette canın tatlı çektiğinde alıp yersin ama sadece bu konuda kontrolü gevşetiyorsun. Bizim tavsiyemiz, sadece bir hafta boyunca neye para harcadığını detaylıca not alman olacak. Bir haftanın sonunda paranın aslında nereye gittiğini çok daha iyi anlayacaksın.

Ödemelerini erteliyorsun!

Ödemelerini erteliyorsun!

Fatura, banka ve borç ödemelerini son dakikaya bırakman seni yoruyor. Ekstreyi geç kontrol ediyorsun, bildirimlere bakmıyorsun ve “Birkaç gün sonra hallederim.” dediğin şeyler üç gün sonra karşına geri geliyor. Bu yüzden kontrol sende değilmiş gibi hissediyorsun. Çözüm çok net aslında. Mesela ödeme bildirim geldiği anda sadece 30 saniyede kontrol etmelisin. Ödemeleri de haftada bir kere topluca gözden geçir. Bu kadar. Erteleme azalınca stres de azalır.

Sen alışverişi çok anlık kararlarla yapıyorsun.

Sen alışverişi çok anlık kararlarla yapıyorsun.

Alışveriş yaparken düşünmeden hareket ediyorsun. Yani tamamen o anki ruh halin seni yönetiyor. “Hoşuma gitti aldım.” ya da “O an istedim.” şeklinde düşünüyorsun. Bu da ay sonunda pişmanlık yaratıyor. Bunu düzeltmek için kocaman bir sistem kurmana gerek yok. Sadece iki küçük kural tavsiye ediyoruz. Büyük bir şey alacaksan bir gün bekle ve küçük bir şeyde de birkaç saniye düşünüp “Gerçekten kullanacak mıyım?” diye kendine sor. Bu iki adım seni büyük ölçüde rahatlatır.

Gelir ve giderleri hiç kontrol etmiyorsun!

Gelir ve giderleri hiç kontrol etmiyorsun!

Gelirin var ama yaptığın herhangi bir gider planı yok. Açık konuşmak gerekirse para geliyor ama nereye gittiği belli değil. Harcamalar kendi kendine şekilleniyor gibi. Durumun kötü olduğu için değil, sistemin olmadığı için böyle. Sana uygun çözüm ise basit bir çerçeve kurmak olacak. Ay başında üç kalem belirle. Mesela mecburi harcamalar, keyfi harcamalar ve ay içinde azaltılacaklar şeklinde olsun. Sadece bunları bilmen yeter. 40 satırlık tabloya gerek yok. Bu kadarcık plan bile ay içinde büyük netlik kazandırır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın