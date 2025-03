Sen Ondan Neden Ayrılamıyorsun?

Sen ondan aşık olduğun için ayrılamıyorsun. Her şeyin üstünde bir yer edinmiş o, kalbinde, düşüncelerinde, her anında. Gözlerini kapattığında bile onun yüzü gözlerinin önünden gitmiyor. Onunla geçirdiğin her an, bir ömre bedel gibi geliyor, çünkü o senin için sadece bir insan değil, duygularının tüm yoğunluğunu taşıyan, hayatına anlam katan bir varlık haline gelmiş. Ne kadar çabalamaya çalışsan da, ondan uzaklaşmak seni bir boşlukta hissettiriyor. Ayrılmak, belki de en büyük korkun, çünkü kalbinde bir yerlerde, onun senin için ne kadar değerli olduğunu ve ona duyduğun sevdanın, her şeyin önünde olduğunu biliyorsun. Zaman geçtikçe bu bağ, seni ona daha da yakınlaştırıyor; sanki ayrılmak, senin kendinden bir parça kaybetmen gibi bir şey. Her adımda bir sürü soru, bir sürü kararsızlık olsa da, en sonunda içindeki o derin aşkla bağlı kalmayı tercih ediyorsun. Çünkü o, senin dünyanda her şeyden önce gelir ve kalbinin tek gerçeği o.