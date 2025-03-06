Sen Ondan Neden Ayrılamıyorsun?
Sen Ondan Neden Ayrılamıyorsun?
Birçok insan, ilişkilerinin bitiş noktasına geldiğini hissetse bile, ayrılık kararı almakta zorlanır. Bu durum, genellikle karşı tarafın hala sizin hayatınızda olmasını istemenizden kaynaklanır. Belki de onunla geçirdiğiniz güzel anılar, onunla yaşadığınız ilkler, belki de onun size verdiği o huzur hissi... Tüm bunlar, ayrılık kararınızı ertelemenize neden olabilir.
Sen Ondan Neden Ayrılamıyorsun?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Onunla vakit geçirmek seni nasıl hissettiriyor?
4. Onunla aranda ciddi tartışmalar olduğunda, nasıl hissediyorsun?
5. Ona olan duygularını nasıl tanımlarsın?
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6. Onunla birlikteyken kendin olabiliyor musun?
7. İlişkideki eksiklikleri nasıl görüyorsun?
8. Son olarak ne olursa olsun onu affedebilir misin?
Sen ondan aşık olduğun için ayrılamıyorsun.
Sen ondan çok bağlandığın için ayrılamıyorsun.
Sen ondan daha iyisini bulamayacağını düşündüğün için ayrılamıyorsun.
Sen onun hayatının aşkı olduğunu düşündüğün için ayrılamıyorsun.
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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