Sen Ondan Neden Ayrılamıyorsun?

Sen ondan çok bağlandığın için ayrılamıyorsun. Onunla geçirdiğin her an, sanki hayatının en değerli anıymış gibi hissettiriyor. Zamanla o, sadece bir insan olmanın ötesine geçti; o, senin dünyanda bir parça haline geldi. Duyguların her geçen gün daha derinleşti, bu bağ, sadece bir ilişki değil, kimliğinin bir parçası oldu. Onunla paylaştığın anılar, gülüşler, bakışlar ve sözler her şeyden önemli hale geldi. Birbirinize alıştınız, birbirinizi tanıdınız ve bu süreçte kendini de ona bağladın. Onun eksikliğini düşünmek bile seni korkutuyor, çünkü yalnız kaldığında bir eksiklik hissi sarıyor seni. Ayrılmak, senin için sadece fiziksel bir mesafe değil, duygusal bir boşluk yaratacak gibi. Onunla kurduğun bağ, o kadar derin ki, ondan uzaklaşmak, bir parçasını kaybetmek gibi geliyor. Belki de senin için en zor olan şey, bu bağın her geçen gün daha güçlü hale gelmesi ve onu bırakmanın seni hem kalben hem de ruhsal olarak ne kadar yaralayacağını bilmen. İçinde kopan fırtınalar olsa da, o bağ seni tutuyor ve onu bırakmak, seni tamamlayan bir şeyden vazgeçmek gibi hissettiriyor.