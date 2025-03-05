Burcuna Göre Yüzde Kaç Pozitifsin?
Burcuna Göre Yüzde Kaç Pozitifsin?
Astrolojinin büyülü dünyasına bir adım atıyoruz ve burcuna göre yüzde kaç pozitif olduğunu belirliyoruz. Burcun, hayata bakış açını ve genel yaşam enerjini belirleyen önemli faktörlerden biri. İster inan ister inanma, yıldızların altında doğduğun gün ve saat, karakterinin ve kişiliğinin bazı yönlerini belirliyor.
Burcuna Göre Yüzde Kaç Pozitifsin?
Haydiiiii!
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Burcunu seçer misin?
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Sen %25 pozitif birisin!
Sen %65 pozitif birisin!
Sen %70 pozitif birisin!
Sen %75 pozitif birisin!
Sen %20 pozitif birisin!
Sen %85 pozitif birisin!
Sen %90 pozitif birisin!
Sen %60 pozitif birisin!
Sen %95 pozitif birisin!
Sen %40 pozitif birisin!
Sen %55 pozitif birisin!
Sen %30 pozitif birisin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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