onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Gerçekten Ne Kadar Yakın Arkadaşsınız?

Gerçekten Ne Kadar Yakın Arkadaşsınız?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
04.03.2025 - 14:01

Hayatınızın her anında yanınızda olan, sırlarınızı paylaştığınız, en iyi ve en kötü zamanlarınızı birlikte geçirdiğiniz o özel kişi... Siz ve en yakın arkadaşınızın gerçekten ne kadar yakın olduğunu anlamanıza yardımcı olacak bazı soruları sizin için derledik. Bu sorular, belki de daha önce hiç düşünmediğiniz bazı noktaları gözler önüne serecek. 

Gerçekten Ne Kadar Yakın Arkadaşsınız?

Haydiiii!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Arkadaşının en sevdiği filmi biliyor musun?

4. Zor bir durumla karşılaştığınızda birbirinize yardımcı olur musunuz?

5. Birbirinizin ailesini yakından tanıyor musunuz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Birbiriniz için yalan söylediniz mi daha önce?

7. Birbirinizi her zaman dürüstçe uyarır mısınız?

8. Birbirinizin sosyal hayatında önemli bir yer kaplıyor musunuz?

9. Aranızda uzun süre görüşmeseniz bile, tekrar bir araya geldiğinizde hiçbir şey değişmemiş gibi hissediyor musunuz?

10. Son olarak birbirinizin hayatlarına saygı duyuyor musunuz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz gerçekten yakın arkadaşsınız!

Siz gerçekten yakın arkadaşsınız! Aranızda bir bağ var ki, zaman ve mesafeler bu bağı asla zedeleyemez. Birbirinizi o kadar iyi anlıyorsunuz ki, kelimeler bazen fazlasıyla gereksiz kalıyor. Göz teması kurduğunuzda, ya da bir bakışla, ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi hemen anlayabiliyor, ortak anılarınızla birbirinizi besliyorsunuz. Her anınızda birbirinizin yanında olmasanız da, kalbinizde hep birlikte yer kaplıyorsunuz. Gülüşleriniz, konuşmalarınız, bazen de sessizlikleriniz bile sizi daha da yakınlaştırıyor. Yaşadığınız her deneyimi paylaşıyor, birinin zor zamanında diğeri hep el uzatıyor. İşte bu, gerçek arkadaşlığın tanımı; birbirinize duyduğunuz güven ve sadakatle şekillenen, zamanla daha da kuvvetlenen bir bağ.

Siz gerçekten yakın arkadaş değilsiniz!

Siz gerçekten yakın arkadaş değilsiniz! Aranızda bir mesafe var, bir duvar gibi görünmeyen, ama hissedilen bir soğukluk. Birbirinizi belki tanıyorsunuz, zaman zaman bir araya geliyorsunuz, ama aslında kalbinizdeki bağ çok derin değil. Konuşmalarınız yüzeysel, sohbetleriniz genellikle günlük şeylerle sınırlı. Gerçekten zor anlarınızda yanınızda kimseyi görmediniz, çünkü aranızdaki ilişki daha çok bir arkadaşlık maskesi taşıyor. İhtiyaç duyduğunuzda birbirinizi desteklemek yerine, bazen sadece yakınlık göstermeye çalışıyorsunuz, ama o gerçek, güçlü bağ bir türlü kurulamıyor. Birbirinizi ne kadar seviyor ya da anlıyor olsanız da, arasında bir mesafe her zaman var. Bu mesafe, belki de derin bir güven eksikliğinden veya birbirinize verdiğiniz değerin azlığından kaynaklanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın