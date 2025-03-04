Gerçekten Ne Kadar Yakın Arkadaşsınız?
Gerçekten Ne Kadar Yakın Arkadaşsınız?
Hayatınızın her anında yanınızda olan, sırlarınızı paylaştığınız, en iyi ve en kötü zamanlarınızı birlikte geçirdiğiniz o özel kişi... Siz ve en yakın arkadaşınızın gerçekten ne kadar yakın olduğunu anlamanıza yardımcı olacak bazı soruları sizin için derledik. Bu sorular, belki de daha önce hiç düşünmediğiniz bazı noktaları gözler önüne serecek.
Gerçekten Ne Kadar Yakın Arkadaşsınız?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Arkadaşının en sevdiği filmi biliyor musun?
4. Zor bir durumla karşılaştığınızda birbirinize yardımcı olur musunuz?
5. Birbirinizin ailesini yakından tanıyor musunuz?
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6. Birbiriniz için yalan söylediniz mi daha önce?
7. Birbirinizi her zaman dürüstçe uyarır mısınız?
8. Birbirinizin sosyal hayatında önemli bir yer kaplıyor musunuz?
9. Aranızda uzun süre görüşmeseniz bile, tekrar bir araya geldiğinizde hiçbir şey değişmemiş gibi hissediyor musunuz?
10. Son olarak birbirinizin hayatlarına saygı duyuyor musunuz?
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Siz gerçekten yakın arkadaşsınız!
Siz gerçekten yakın arkadaş değilsiniz!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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