Gerçekten Ne Kadar Yakın Arkadaşsınız?

Siz gerçekten yakın arkadaş değilsiniz! Aranızda bir mesafe var, bir duvar gibi görünmeyen, ama hissedilen bir soğukluk. Birbirinizi belki tanıyorsunuz, zaman zaman bir araya geliyorsunuz, ama aslında kalbinizdeki bağ çok derin değil. Konuşmalarınız yüzeysel, sohbetleriniz genellikle günlük şeylerle sınırlı. Gerçekten zor anlarınızda yanınızda kimseyi görmediniz, çünkü aranızdaki ilişki daha çok bir arkadaşlık maskesi taşıyor. İhtiyaç duyduğunuzda birbirinizi desteklemek yerine, bazen sadece yakınlık göstermeye çalışıyorsunuz, ama o gerçek, güçlü bağ bir türlü kurulamıyor. Birbirinizi ne kadar seviyor ya da anlıyor olsanız da, arasında bir mesafe her zaman var. Bu mesafe, belki de derin bir güven eksikliğinden veya birbirinize verdiğiniz değerin azlığından kaynaklanıyor.