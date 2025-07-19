Sen Ne Kadar Umut Dolusun?
Hayat zaman zaman içinden çıkılmaz bir hale gelebilir. Planlar bozulur, hayaller ertelenir ve geleceğe dair inancımız sarsılır. Ama bazı insanlar vardır ki, her şey altüst olsa bile içinde bir kıvılcımı hep taşır. Peki sen o insanlardan mısın? İçindeki umut hala ışıldıyor mu, yoksa çoktan soldu mu?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Hayal kurduğunda en çok ne hayal edersin?
4. Zor bir dönemden geçerken kendine ne dersin?
5. Geleceği düşündüğünde ne hissedersin?
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6. En son ne zaman içten bir umut hissettin?
7. Bir arkadaşın kötü hissediyorsa ona ne söylersin?
8. Hayatta seni en çok motive eden şey ne?
9. Hayatının bu dönemini nasıl tanımlarsın?
10. Geçmişte seni en çok ne güçlendirdi?
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Sen fazlasıyla umut dolusun!
Sen biraz umut dolusun!
Sen hiç umut dolu değilsin!
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