Aşktan Neden Korkuyorsun?

Aşk arenasında senin en büyük korkun, terk edilmek. Kalbini birine açtığın anda, her şeyin bir anda yok olup gideceği düşüncesi seni esir alıyor. Bu korkunun kökeni belki de geçmişte yaşadığın bir ayrılık ya da reddedilme deneyimi olabilir. Bu yüzden, aşkın tatlı sancısını yaşamaktan korkuyorsun. Aşkı derinden arzuluyorsun, ama bir yandan da 'ya giderse' diye endişeleniyorsun. Bu durum seni sürekli alarm durumunda tutuyor, her an tetikte olmanı sağlıyor. Her adımını özenle atıyor, her hareketini dikkatle planlıyorsun. Aşkın sana sunabileceği mutluluğu istiyor ama bir yandan da onun getirebileceği acıdan korkuyorsun. Bu durum, seni aşkta her zaman bir adım geride tutuyor, her zaman biraz daha temkinli olmanı sağlıyor.