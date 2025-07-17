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Aşktan Neden Korkuyorsun?

Aşktan Neden Korkuyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
17.07.2025 - 09:44

Aşk kimine göre sihirli bir yolculuk, kimine göre ise bir uçurumun kenarında yürümek gibi... Kalp atışlarının hızlandığı, duyguların yoğunlaştığı o anlarda bazıları için aşk sadece heyecan değil, aynı zamanda korku demek. Peki sen neden korkuyorsun aşktan? Kalbini neden tam olarak teslim edemiyorsun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Aşkı en çok neye benzetirsin?

4. En büyük aşk acısını nasıl atlattın?

5. Aşk senin için bir ihtiyaç mı?

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6. Geçmiş ilişkilerinde seni en çok ne zorladı?

7. Aşk uğruna neleri göze alırsın?

8. Aşka tekrar şans verebilir misin?

9. Aşka dair en büyük savunma mekanizman nedir?

10. Bir ilişkiye başlarken iç sesin genelde ne der?

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Sen aşktan terk edilme korkun yüzünden korkuyorsun!

Aşk arenasında senin en büyük korkun, terk edilmek. Kalbini birine açtığın anda, her şeyin bir anda yok olup gideceği düşüncesi seni esir alıyor. Bu korkunun kökeni belki de geçmişte yaşadığın bir ayrılık ya da reddedilme deneyimi olabilir. Bu yüzden, aşkın tatlı sancısını yaşamaktan korkuyorsun. Aşkı derinden arzuluyorsun, ama bir yandan da 'ya giderse' diye endişeleniyorsun. Bu durum seni sürekli alarm durumunda tutuyor, her an tetikte olmanı sağlıyor. Her adımını özenle atıyor, her hareketini dikkatle planlıyorsun. Aşkın sana sunabileceği mutluluğu istiyor ama bir yandan da onun getirebileceği acıdan korkuyorsun. Bu durum, seni aşkta her zaman bir adım geride tutuyor, her zaman biraz daha temkinli olmanı sağlıyor.

Sen aşktan kontrolü kaybedeceğin için korkuyorsun!

Aşk, senin için sanki hayatının direksiyonunu başkasının ellerine bırakmak gibi bir şey. Bu, seni biraz rahatsız ediyor, değil mi? Kendini birine bağlamak, kalbinin ritmini onun belirlemesine izin vermek, seni biraz huzursuz ediyor. Kendi sınırlarını belirleyememek, bireyselliğini bir kenara bırakmak, sanki biraz korkutucu geliyor sana. Aşık olmak, o büyülü duygu, seni alıp başka diyarlara götürüyor. Ancak aşık kalmak, o duyguyu sürekli yaşamak, işte bu seni biraz ürkütüyor. Aşka dair her şeyin o ilk anlarla sınırlı kalmasını istiyorsun belki de. İlk heyecan, ilk kelebekler, ilk öpücük... Ama aşkın devamı, sürekli birliktelik, işte bu seni biraz endişelendiriyor. İşte bu yüzden, aşkın sadece başlangıcı hoşuna gidiyor, ama devamı seni biraz ürkütüyor.

Sen aşktan kabul edilmeyeceğini düşündüğün için korkuyorsun!

Herkesin kalbinin derinliklerinde bir yerlerde, sevilmeyi arzuladığı bir gerçek. Ancak, senin durumun biraz daha farklı. Sevilmeyi sadece istemekle kalmıyor, adeta ona ihtiyaç duyuyorsun. Ancak bu isteğinin ardında yatan korkun, olduğun gibi kabul edilmeme endişesi. Bu endişe, seni 'yetersiz' hissettiriyor ve bu his, zamanla içinde büyüyerek bir dağ kadar büyük hale geliyor. Birine yakınlaşmanın verdiği duygular, seni savunmasız hissettiriyor. Bu durum, senin için bir meydan okuma haline geliyor. Aşk, senin için bir aynaya bakmak gibi. Bu ayna, sana gerçekleri, tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Ancak bu gerçekler bazen acı olabiliyor ve sen, bu acıyla yüzleşmeye hazır olmayabilirsin. Bu ayna, senin en derin korkularını, en büyük endişelerini ve en kırılgan yanlarını gösteriyor. Ve belki de bu yüzden, aşka adım atmak yerine, ondan kaçmayı tercih ediyorsun. Ancak unutma ki, aşk bir ayna olabilir ama aynı zamanda bir iyileştirici de. Kendi yansımanla yüzleşmek, belki de en büyük korkularını yenmenin ve kendini olduğun gibi kabul etmenin ilk adımı olabilir.

Sen aşktan inanmadığın için korkuyorsun!

Aşk denilen bu büyülü duygu, senin için bir korku haline mi geldi? Belki de bu, aslında aşka olan inançsızlığının bir yansıması. Kim bilir, belki de aşkın acımasız yüzüyle çok fazla karşılaştın, belki de aşkın tam anlamıyla sana ulaşmasını engelleyen hep bir şeyler oldu. Şimdiyse, kalbinin derinliklerinden bir ses 'Aşk var ama bana yok.' diye fısıldıyor. Kalbindeki bu umutsuzluk, belki de bir kor gibi yanıyor. Bu kor, belki de yeni duyguları hissetmene engel oluyor, belki de kalbinin kapılarını yeni bir aşka tamamen kapatmış durumda. Ama unutma, aşk her zaman beklenmedik bir anda kapını çalabilir. Bu yüzden umutsuzluğa kapılmamalı, kalbini yeni duygulara açık tutmalısın. Aşkın büyüsüne kapılmak, belki de hayatının en güzel deneyimi olabilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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