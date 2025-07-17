Aşktan Neden Korkuyorsun?

Herkesin kalbinin derinliklerinde bir yerlerde, sevilmeyi arzuladığı bir gerçek. Ancak, senin durumun biraz daha farklı. Sevilmeyi sadece istemekle kalmıyor, adeta ona ihtiyaç duyuyorsun. Ancak bu isteğinin ardında yatan korkun, olduğun gibi kabul edilmeme endişesi. Bu endişe, seni 'yetersiz' hissettiriyor ve bu his, zamanla içinde büyüyerek bir dağ kadar büyük hale geliyor. Birine yakınlaşmanın verdiği duygular, seni savunmasız hissettiriyor. Bu durum, senin için bir meydan okuma haline geliyor. Aşk, senin için bir aynaya bakmak gibi. Bu ayna, sana gerçekleri, tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Ancak bu gerçekler bazen acı olabiliyor ve sen, bu acıyla yüzleşmeye hazır olmayabilirsin. Bu ayna, senin en derin korkularını, en büyük endişelerini ve en kırılgan yanlarını gösteriyor. Ve belki de bu yüzden, aşka adım atmak yerine, ondan kaçmayı tercih ediyorsun. Ancak unutma ki, aşk bir ayna olabilir ama aynı zamanda bir iyileştirici de. Kendi yansımanla yüzleşmek, belki de en büyük korkularını yenmenin ve kendini olduğun gibi kabul etmenin ilk adımı olabilir.