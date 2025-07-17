Aşktan Neden Korkuyorsun?
Aşk kimine göre sihirli bir yolculuk, kimine göre ise bir uçurumun kenarında yürümek gibi... Kalp atışlarının hızlandığı, duyguların yoğunlaştığı o anlarda bazıları için aşk sadece heyecan değil, aynı zamanda korku demek. Peki sen neden korkuyorsun aşktan? Kalbini neden tam olarak teslim edemiyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşkı en çok neye benzetirsin?
4. En büyük aşk acısını nasıl atlattın?
5. Aşk senin için bir ihtiyaç mı?
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6. Geçmiş ilişkilerinde seni en çok ne zorladı?
7. Aşk uğruna neleri göze alırsın?
8. Aşka tekrar şans verebilir misin?
9. Aşka dair en büyük savunma mekanizman nedir?
10. Bir ilişkiye başlarken iç sesin genelde ne der?
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Sen aşktan terk edilme korkun yüzünden korkuyorsun!
Sen aşktan kontrolü kaybedeceğin için korkuyorsun!
Sen aşktan kabul edilmeyeceğini düşündüğün için korkuyorsun!
Sen aşktan inanmadığın için korkuyorsun!
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