Sen Hangi Tatlıya Hayır Diyemezsin?
Sen Hangi Tatlıya Hayır Diyemezsin?
Tatlılar… Hangi biriyle karşılaşsak içimizi mutlulukla doldurur! Ama her insanın hayır diyemeyeceği o bir tane tatlı mutlaka vardır. Peki, senin için hangisi vazgeçilmez?
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1. Tatlı krizlerin ne sıklıkla gelir?
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2. En sevdiğin içecek nedir?
3. Tatlı yerken hangi tat seni daha çok cezbeder?
4. Tatlı senin için ne ifade eder?
5. Tatlıyı genellikle ne zaman yersin?
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6. Tatlını paylaşmayı sever misin?
7. Tatlı yapmayı sever misin?
8. Tatlı tercihini nasıl yaparsın?
9. Birini seç bakalım!
10. Peki senin en belirgin özelliğin ne?
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Sen browniye hayır diyemezsin!
Sen künefeye hayır diyemezsin!
Sen cheesecake'e hayır diyemezsin!
Sen sütlaca hayır diyemezsin!
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