Şehit Eren Bülbül'ün Annesi: "Cumhurbaşkanımız Anneler Üzülmesin Diye Terörsüz Türkiye Sürecini Başlattı"

Ekol TV'ye konuşan Ayşe Bülbül, Terörsüz Türkiye mesajı verdi:

'Ben şehit annesi olarak Eren'in askere gitmesini, dönmesini hep yüreğimde canlandırıyorum. 23 yaşında olacaktı yaşasaydı. Çok büyük acı. Eren'den sonra hayatımı unuttum.

Bana sordular 'Terörsüz Türkiye başlayacak şehit annesi olarak ne tepki vereceksin?' diye. Benim isyan etmemi mi beklediler, beni izleyen dinleyenler çok kötü yorum yaptı. Ne dememi beklediler. İsyan bayrağı çekip de evladım şehit edildi, bu sürece onay verenler Eren'i geri mi getirsin diyeceğim. Eren hiçbir şekilde gelmeyecek.

Yeterki evlatlarımız daha şehit edilmesin, anneler ağlamasın. Şehit haberi almadığımız zaman ne güzel. Şehit haberi aldığımda şehit annesi olarak içimde kıyametler kopuyor. Yeter ki terör bitsin, birliğimiz beraberliğimiz yürüsün. Cumhurbaşkanımız, anneler üzülmesin diye Terörsüz Türkiye sürecini başlattı.'