Şehit Eren Bülbül'ün Annesi: "Cumhurbaşkanımız Anneler Üzülmesin Diye Terörsüz Türkiye Sürecini Başlattı"
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, 8. yılında mezarı başında anıldı. Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun mezarı başında Terörsüz Türkiye mesajı verdi. Ekol TV'ye konuşan Ayşe Bülbül, 'Evladımın geri gelmeyeceğini biliyorum. Yeterki daha evlatlarımız şehit edilmesin. Daha annelerimiz ağlamasın' dedi.
Eren Bülbül, 8 yıl önce şehit edildi.
Ayşe Bülbül, Terörsüz Türkiye sürecine desteğini Eren Bülbül'ün mezarı başında yineledi.
