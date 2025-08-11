onedio
Haberler
Gündem
Şehit Eren Bülbül'ün Annesi: "Cumhurbaşkanımız Anneler Üzülmesin Diye Terörsüz Türkiye Sürecini Başlattı"

Şehit Eren Bülbül'ün Annesi: "Cumhurbaşkanımız Anneler Üzülmesin Diye Terörsüz Türkiye Sürecini Başlattı"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.08.2025 - 12:29

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, 8. yılında mezarı başında anıldı. Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun mezarı başında Terörsüz Türkiye mesajı verdi. Ekol TV'ye konuşan Ayşe Bülbül, 'Evladımın geri gelmeyeceğini biliyorum. Yeterki daha evlatlarımız şehit edilmesin. Daha annelerimiz ağlamasın' dedi.

15 yaşındaki Eren Bülbül’ün şehadetinin üzerinden 8 yıl geçti. Bülbül, mezarı başında anılırken annesi Ayşe Bülbül, oğlunun acısını yıllar geçse de unutamadığını ifade etti. Ayşe Bülbül, “Ben evladımı 2017 yılının Ağustos'unun 11'i bugün bu saatlerden biraz daha geç yaşadığım gecekondunun önünde şehit verdim 17 kurşunla. Bu bir anne için zor değil mi? Benim evladım şehit edildi, ben evladımın cenazesini yaşadığım gecekondunun önünden aldım” dedi.

Ekol TV'ye konuşan Ayşe Bülbül, Terörsüz Türkiye mesajı verdi:

'Ben şehit annesi olarak Eren'in askere gitmesini, dönmesini hep yüreğimde canlandırıyorum. 23 yaşında olacaktı yaşasaydı. Çok büyük acı. Eren'den sonra hayatımı unuttum.

Bana sordular 'Terörsüz Türkiye başlayacak şehit annesi olarak ne tepki vereceksin?' diye. Benim isyan etmemi mi beklediler, beni izleyen dinleyenler çok kötü yorum yaptı. Ne dememi beklediler. İsyan bayrağı çekip de evladım şehit edildi, bu sürece onay verenler Eren'i geri mi getirsin diyeceğim. Eren hiçbir şekilde gelmeyecek. 

Yeterki evlatlarımız daha şehit edilmesin, anneler ağlamasın. Şehit haberi almadığımız zaman ne güzel. Şehit haberi aldığımda şehit annesi olarak içimde kıyametler kopuyor. Yeter ki terör bitsin, birliğimiz beraberliğimiz yürüsün. Cumhurbaşkanımız, anneler üzülmesin diye Terörsüz Türkiye sürecini başlattı.'

Ayşe Bülbül'ün o sözleri şöyle:

