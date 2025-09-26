onedio
Seçtiğin Kahvaltılıklara Göre Senin Sabah Enerjini Tahmin Ediyoruz!

Erkan Tuna Budak
26.09.2025 - 22:03

Enerjinin yüksek olması kahvaltıyla alakalı elbette. Özellikle sabah enerjisinin en önemli kahramanı kahvaltıdır. Kahvaltılıklar da enerjini hemen değiştiriyor, yani ikisi birbiriyle bağlantılı. Peki senin sabah enerjin ne alemde?

1. Önce ekmek seçerek başlayalım!

2. Şimdi de kahvaltıda olmazsa olmazlardan devam edelim. Sofraya koymak istediğin zeytini seç bakalım!

3. Sofrada peynir olmazsa o sofrayı kahvaltıdan saymıyoruz. Bir peynir seç bakalım!

4. Kahvaltıda yoğurt tüketiyor musun?

5. Diyette misin bilmiyoruz ama bir reçel seçmeni isteyeceğiz!

6. Tatlılardan devam edelim öyleyse. Tatlı bir kahvaltılık seç bakalım!

7. "Bu sabah da sağlıklı bir şey olsun masada." diyoruz ve bir bowl seçmeni istiyoruz.

8. Şimdi şarküteriye geçelim. Kahvaltıda sosis, salam, sucuk gibi şeyler olmazsa olmaz. Seç bakalım!

9. Seçimlerin şahane. Şimdi de bir omlet seç!

10. Hamur işi olmadan olur mu? Bizce olmaz. Bir hamur işi seçmeni istiyoruz!

11. Domates ve salatalığı atlasaydık onlara haksızlık etmiş olurduk. Seç bakalım!

12. Pazar kahvaltısında kendimizi şımartmamızın kimseye bir zararı olmaz bizce. Bir kızartma seçmeni istiyoruz!

13. Haşlanmış yumurta seçmeye ne dersin?

14. Kahvaltı sofrasında bu içeceklerden hangisi eksik olmaz?

15. Son sorudayız! Çayını nasıl içersin?

Sabahları uyanmak istemeyen bir halin var gibi.

Senin için sabah, alarmın çaldığı an değil alarmı ertelediğin an başlıyor. Yataktan kalkmak istemiyorsun çünkü sıcak yorganın cazibesi kahvaltıdan bile daha güçlü geliyor. Seni anlıyoruz... Enerjini toparlamakta epey zorluk çekiyorsun ama bir kere kalkıp bir şeyler atıştırınca toparlıyorsun. Yani sen biraz gece kuşu ruhlusun, sabahı sevmiyorsun ama kahvaltı sofran toparlanma noktan oluyor!

Sabahları “5 dakika daha...” cümlesi ağzından hiç düşmüyor!

Verdiğin cevaplara baktığımızda sabahları uyanmak senin için bir mücadele gibi... Alarmı sustur, gözlerini kapat, tekrar alarm çalsın… Derken klasik döngü oluyor işte. 5 dakika daha diyerek aslında kendini biraz ödüllendiriyorsun diye düşünüyoruz. Yataktan çıkman biraz uzun sürse de kahvaltı tabağını görünce yavaş yavaş toparlanıyorsun. Enerjin düşük başlamıyor ama uyanman biraz sabır gerektiriyor. Kısacası sabah senin için hız değil, küçük küçük açılma süreci.

Enerjin biraz yerinde oluyor ama her gün değil.

Sen sabahları çok da keyifsiz uyanmıyorsun ama tam anlamıyla kendine gelmen biraz zaman alıyor. Kahvaltıda sıcak bir çay ya da kahve gördün mü modun hemen yükseliyor. Enerjin var ama o enerjiyi harekete geçirecek şey küçük bir itici güç. Yani senin sabahlarında hep bir geç ısınma hali var. Sonrası mı? Gün boyu gayet iyi gidiyorsun!

Sen sabahları güne hep enerjik başlıyorsun!

Senin için sabah saatleri günün en güzel zamanı. Alarm çaldığı anda hazır gibisin ve hatta bazen alarmdan önce bile uyanıyor olabilirsin! Kahvaltı da senin bu enerjine eşlik eden en keyifli an oluyor. Yüzünde gülümseme, önünde kahvaltı tabağı ve demli bir çay. İnsan başka ne ister ki! İnsanlar bu nasıl bir sabah enerjisi diye şaşırıyor. Gününe hızlı, pozitif ve canlı başlıyorsun. Elbette bu enerji de çevrene yansıyor!

Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
