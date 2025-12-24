onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Açlık Anında Verdiğin Kararlara Göre Seni Sana Anlatıyoruz!

etiket Açlık Anında Verdiğin Kararlara Göre Seni Sana Anlatıyoruz!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
24.12.2025 - 19:01

Miden guruldadığında verdiğin kararlar esasında sabrını, kontrol mekanizmanı, hayata bakışını ve hatta insanlarla kurduğun ilişki biçimini ele veriyor. Şimdi senin açlık anında verdiğin kararlara odaklanıyoruz! Bakalım nasıl olacak? Hazırsan başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Açlıktan gözün karardığında ilk yapacağın şey ne olur?

2. Diyelim ki açken biri sana uzun uzun bir şey anlatıyor. Nasıl tepki verirsin?

3. Buzdolabını açtın, içi yarı dolu. İlk gözüne çarpan bunlardan hangisi olur?

4. Açken yemek yapman gerekirse…

5. Saat gece 23.30 ve acıktın! Bunlardan hangisini tercih edersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Açken gelen mesajlara dönüş hızın nasıl olur?

7. Açken seni en hızlı doyuracağını düşündüğün şey?

8. Son olarak, açken seni en çok ne sinirlendirir?

Açlıkla birlikte kontrolü kaybeden ama sonra kendine gülen birisin!

Sen açken tamamen içgüdülerinle hareket ediyorsun ve bunu inkar etmiyorsun. O an verdiğin kararlar hızlı, çoğu zaman abartılı ama fazlasıyla samimi. Sonradan ben bunu niye yaptım deme ihtimalin yüksek ama kendini uzun uzun hırpalamıyorsun. Hayatta da genelde bu şekilde ilerliyorsun zira duyguların seni önden götürüyor, mantık biraz arkadan geliyor. Bu durum bazen seni dağıtsa da sahici ve canlı kılan şey tam olarak bu. Kontrol öğrenilebilir ama bu enerjini kaybetmemen gerekiyor!

Açken bile mantığını elden bırakmayan dengeli bir karakterin var!

Sen aç olsan bile karar mekanizman tamamen dağılmıyor. Bir durup düşünme refleksin var ve bu seni birçok hatadan koruyor. Hayatta da genelde önce tartıyor, sonra adım atıyorsun. Bu durum bazen çevrendekiler tarafından soğuk ya da mesafeli algılanmana neden olabilir ama aslında güçlü bir iç disipline sahipsin. Kendini tanıyor, sınırlarını biliyorsun. Tek riskin, zaman zaman fazla kontrolcü olman!

Açken içe kapanan ve dünyayla bağlantıyı kesen bir yapın var!

Açlık sende içe çekilme yaratıyor. Konuşmak, açıklamak veya karar vermek istemiyorsun. Hayatta da zorlandığın anlarda geri çekilip kendi alanına geçme eğilimin var. Bu durum seni koruyan bir mekanizma ama bazen fırsatları kaçırmana neden olabiliyor. Duygularını sindirerek yaşamak senin tarzın. Yalnızlık sana iyi geliyor ama tamamen kaybolmamaya dikkat etmen gerekiyor!

Açlığı umursamayan ve kuralları kendine göre yazan bir karakterin var!

Sen açlığı bile çok ciddiye almayan bir profilsin. Yemek senin için bir ihtiyaç ama bir öncelik değil. Hayatta da pek çok konuya bu gözle yaklaşıyorsun çünkü çok takılmıyor, akışına bırakıyorsun. Bu seni rahat ve esnek biri yapıyor ama bazen sınırları fazla gevşetebiliyorsun. Disiplinle arana mesafe koysan da özgürlük alanın oldukça geniş. Biraz denge kurduğunda önünde ciddi bir alan açılıyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın