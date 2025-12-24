Açlık Anında Verdiğin Kararlara Göre Seni Sana Anlatıyoruz!

Sen açlığı bile çok ciddiye almayan bir profilsin. Yemek senin için bir ihtiyaç ama bir öncelik değil. Hayatta da pek çok konuya bu gözle yaklaşıyorsun çünkü çok takılmıyor, akışına bırakıyorsun. Bu seni rahat ve esnek biri yapıyor ama bazen sınırları fazla gevşetebiliyorsun. Disiplinle arana mesafe koysan da özgürlük alanın oldukça geniş. Biraz denge kurduğunda önünde ciddi bir alan açılıyor!