Açlık Anında Verdiğin Kararlara Göre Seni Sana Anlatıyoruz!
Miden guruldadığında verdiğin kararlar esasında sabrını, kontrol mekanizmanı, hayata bakışını ve hatta insanlarla kurduğun ilişki biçimini ele veriyor. Şimdi senin açlık anında verdiğin kararlara odaklanıyoruz! Bakalım nasıl olacak? Hazırsan başlıyoruz!
1. Açlıktan gözün karardığında ilk yapacağın şey ne olur?
2. Diyelim ki açken biri sana uzun uzun bir şey anlatıyor. Nasıl tepki verirsin?
3. Buzdolabını açtın, içi yarı dolu. İlk gözüne çarpan bunlardan hangisi olur?
4. Açken yemek yapman gerekirse…
5. Saat gece 23.30 ve acıktın! Bunlardan hangisini tercih edersin?
6. Açken gelen mesajlara dönüş hızın nasıl olur?
7. Açken seni en hızlı doyuracağını düşündüğün şey?
8. Son olarak, açken seni en çok ne sinirlendirir?
Açlıkla birlikte kontrolü kaybeden ama sonra kendine gülen birisin!
Açken bile mantığını elden bırakmayan dengeli bir karakterin var!
Açken içe kapanan ve dünyayla bağlantıyı kesen bir yapın var!
Açlığı umursamayan ve kuralları kendine göre yazan bir karakterin var!
