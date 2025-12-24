Soğuk Havalarda Dışarı Çıkmak Yerine Evde Kalıp Yapmak İsteyeceğin 12 Kış Tarifi
Soğuk havalarda dışarı çıkmak yerine evde kalıp dizi film keyfi yapmak, bir yandan da sıcacık şeyler tüketmek kim istemez ki? Sokaklar buz gibiyken evde sıcacık koltuğunda veya masanda enfes lezzetler denemek isteyenlere özel bir tarif listesi hazırladık. Philips Çift Hazneli Airfryer ile hazırlayacağınız bu kış tarifleri evi mis gibi kokuturken içinizi de sıcacık yapacak!
1. Kremalı Havuç Çorbası ve Mantarlı Noodle
2. Pane Balık ve Körili Karnabahar
3. Asya Usulü Kızarmış Tavuk ve Brokoli Köftesi
4. Sebzeli Patlıcanlı İçli Köfte ve Köz Domates Çorbası
5. Kremalı Ispanaklı Tavuk ve Karnabahar Kızartması
6. Zencefilli Tarçınlı Kurabiye ve Tatlı Patates Brownie
