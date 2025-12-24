onedio
Haberler
Yemek
Soğuk Havalarda Dışarı Çıkmak Yerine Evde Kalıp Yapmak İsteyeceğin 12 Kış Tarifi

etiket Soğuk Havalarda Dışarı Çıkmak Yerine Evde Kalıp Yapmak İsteyeceğin 12 Kış Tarifi

Özge
Özge - Onedio Üyesi
24.12.2025 - 17:31

Soğuk havalarda dışarı çıkmak yerine evde kalıp dizi film keyfi yapmak, bir yandan da sıcacık şeyler tüketmek kim istemez ki? Sokaklar buz gibiyken evde sıcacık koltuğunda veya masanda enfes lezzetler denemek isteyenlere özel bir tarif listesi hazırladık. Philips Çift Hazneli Airfryer ile hazırlayacağınız bu kış tarifleri evi mis gibi kokuturken içinizi de sıcacık yapacak!

1. Kremalı Havuç Çorbası ve Mantarlı Noodle

1. Kremalı Havuç Çorbası ve Mantarlı Noodle

Kışın en renkli sebzelerinden bal kabağı ile her derde deva ve sıcacık bir çorba hazırlamak ister miydiniz? Yanına da mantarlı noodle yaptınız mı bu kışı kolay atlatacağınız kesin!

Malzemeler:

  • 400 gr havuç

  • 50 gr yabani havuç

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 500 ml sebze bulyon

Yapılışı:

1. Havucu ve yaban havucunu soyup küçük parçalar halinde kesin. Sarımsakların kabuklarını soyup ezin. Sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine ekleyin ve baharatlar ve zeytinyağıyla tatlandırın.  20 dakika, 180 derece olarak pişirin. 

2. Piştikten sonra içine suyu ekleyin ve 5 dakika, 180 derece olarak pişirmeye devam edin. 

3. Piştikten sonra soğumaya bırakın ve ardından her şeyi mutfak robotundan geçirin. 

Mantarlı ve Keçi Peynirli Noodle 

Malzemeler:

  • 300 gr pişmiş makarna

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 150 gr çubuk mantarı

  • 75 gr keçi peyniri

  • 1 çay kaşığı keklikotu

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Noodle'ı paket üzerindeki talimatlara göre pişirin.  

2. Mantarları ve dilimlenmiş keçi peynirini noodleın üzerine ekleyin. Sonrasında kurutulmuş güvey otu ve taze çekilmiş karabiberi ekleyip karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun ve 180 derecede 5 dakika pişirin. 

Cihazın verimli hava akımı sayesinde hazırladığınız tüm tarifler normalden çok daha az yağla ve çok daha hızlı şekilde pişer. Bu da hem zamandan hem verimden kazanarak pratik yemekler yapmanızı sağlar. 

Afiyet olsun!

2. Pane Balık ve Körili Karnabahar

2. Pane Balık ve Körili Karnabahar

Philips Çift Hazneli Airfryer ile artık evde balık yapmaktan korkmanıza gerek yok. Malzemeleri ideal şekilde pişirirken besin değerini koruyan bu teknoloji, aynı zamanda dışarıya koku yaymaz. İki tarafta pişen tariflerin de birbirine koku ve tat karıştırmaz. Böylece hem evde kötü koku oluşmaz hem de yanda pişen tarife balık kokusu geçmez.

Pane Balık

Malzemeler:

  • 2 morina balığı filetosu

  • 3 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 1 yemek kaşığı misket limon suyu

  • 1 çay kaşığı domates salçası 

  • 3 çay kaşığı garam masala

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 650 gr karnabahar çiçekleri

Yapılışı:

1. Yağ, misket limon suyu, domates salçası, garam masalayı harmanlayıp morina balığı filetolarını bu karışıma iyice bulayın. Balıkları yaklaşık 20 dakika sos içinde marine edin ve ardından ekmek kırıntısıyla kaplayın. 

2. Karnabahar filizlerini küçük parçalar halinde doğrayın ve yaklaşık 2 dakika tuzlu kaynar suda haşlandıktan sonra suyunu süzün. Tatlandırmak için 2 yemek kaşığı yağ ve kalan garam masalayı kullanın. 

3. Morina balığı filetolarına biraz yağı püskürtün ve cihazın büyük haznesine yerleştirin. Karnabahar filizlerini de diğerine yerleştirin. Sol taraf için 20 dakika, sağ taraf da 12 dakika 180 derece ayarını yapın. 

Afiyet olsun!

3. Asya Usulü Kızarmış Tavuk ve Brokoli Köftesi

3. Asya Usulü Kızarmış Tavuk ve Brokoli Köftesi

Dışı çıtır, içi sulu sulu Asya esintili bir tavuk tarifini hazırlamak çok kolay. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın üstün teknolojisi sayesinde dünya mutfaklarını sofranıza getireceksiniz.

Kızarmış Tavuk

Malzemeler:

  • 2 diş sarımsak

  • 2 çay kaşığı öğütülmüş zencefil 

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 yemek kaşığı kanola yağı

  • 1 tutam tuz

  • 500 gr tavuk kanatı

  • 100 ml tatlı çili biber

Yapılışı:

1. Doğranmış sarımsağı zencefil, kimyon, yağ ile karıştırın. Tuz ve karabiberi ekleyin. Tavuk kanatlarını elde ettiğiniz karışıma bulayın.

2. Tavuk kanatlarını Philips Çift Hazneli Airfryer'da 20 dakika 180 derecede pişirin. 

Brokoli Köfte

Malzemeler:

  • 300 gr brokoli çiçeği

  • 100 gr havuç

  • 50 gr ayçiçeği tohumu

  • 1 çay kaşığı sebze bulyon

  • 40 gr yulaf ezmesi

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yumurta

  • 2 çay kaşığı tahin

  • 40 gr parmesan 

Yapılışı:

1. Brokoli çiçeklerini yıkayın, havucu rendeleyin. Bunları mutfak robotuna aktarın.

2. Üzerine ay çekirdeği, toz bulyon, yulaf ezmesi, kuru kekik, tuz, zeytinyağı, yumurta, tahin ve rendelenmiş parmesan peyniri ekleyerek güzelce çekin

2. Elde ettiğiniz homojen karışımdan dilediğiniz ebatta köfteler yapın. 

3. Köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yan yana yerleştirerek 12 dakika 180 derece pişirin.

Hava akımının eşit derecede pişirme özelliği sayesinde eklediğiniz köftelerin ve tavukların içi sulu kalır, dışı ise tam istediğiniz gibi çıtır olur. Üstelik tüm malzemeler güzelce harmanlanır ve besinlerin lezzeti zenginleşir.

Afiyet olsun!

4. Sebzeli Patlıcanlı İçli Köfte ve Köz Domates Çorbası

4. Sebzeli Patlıcanlı İçli Köfte ve Köz Domates Çorbası

Geleneksel tariflerimizden içli köftenin sebzeli versiyonu, özellikle vegan mutfaklara çok yakışacak. Yanına ekleyeceğiniz köz domates çorbası ile en soğuk kış gününü bile sıcacık geçireceksiniz.

Sebzeli İçli Köfte

Malzemeler:

  • 150 gr ince bulgur 

  • 400 ml sebze bulyon

  • 220 gr patlıcan

  • 1 kırmızı acı biber

  • 1 kırmızı soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı kanola yağı

  • 2 çay kaşığı düz yapraklı maydanoz

  • 0.5 çay kaşığı kimyon

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • 0.5 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Bulgurla sebze bulyonu küçük bir tencereye alıp kaynatın. 5 dakika kaynattıktan sonra ateşten alın ve üzerini kapatıp 10 dakika daha bekletin.

2. Bu arada sebzeleri hazırlayın. Patlıcanı yıkayıp küçük küpler halinde doğrayın. Soğanla sarımsak dişlerini soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Sonra da hepsini Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın. Üzerine yağ gezdirip 14 dakika, 180 derece ayarıyla pişirin.

3. Hazır olduğunda kavrulmuş sebzeleri blender haznesine ekleyin ve pürüzsüz olana kadar çekin.

4. Maydanozu yıkayıp ince ince kıyın. Bir kabın içine patlıcan püresi, ıslatılmış bulgur, salça, kimyoni tuz, karabiber ve maydanozu ekleyin ve güzelce yoğurun. Karışımı 12 eşit parçaya ayırın ve her parçaya oval şekli verin. 

5. Hazırladığınız içli köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a yan yana dizin ve 18 dakika, 180 derece ayarında pişirin. 

Köz Domates Çorbası

Malzemeler:

  • 4 domates

  • 5 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • Yarım yemek kaşığı zeytinyağı

  • 750 ml su

  • 2 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam kekik

Yapılışı:

1. Domatesleri ikiye bölün ve ayıkladığınız sarımsakları domateslerin içine koyun.

2. Domateslerin üzerine zeytinyağı gezdirip kekik serpin. Bu şekilde cihazın boş haznesine alın ve 180 derecede 12 dakika pişirin.

3. Pişen domateslerin kabuklarını soyun.

4. Ayrı bir yerde tereyağını eritip unu kavurun, üzerine de domatesleri ekleyip 3-4 dakika kavurun ve blenderdan geçirin.

5. İçine 750 ml su ekledikten sonra baharatla tatlandırıp ısıtın.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın dijital menüsünü kullanarak kızartma, tekrar ısıtma, sebze pişirme, balık pişirme gibi ihtiyaçlarınıza en uygun ayarı seçebilirsiniz. Böylece mutfaktaki yaratıcılığınızı konuştururken zaman kaybetmez ve cihazın akıllı özellikleriyle işleri daha da kolaylaştırırsınız.

Afiyet olsun!

5. Kremalı Ispanaklı Tavuk ve Karnabahar Kızartması

5. Kremalı Ispanaklı Tavuk ve Karnabahar Kızartması

Kışın soğuk günlerinde eve mis gibi koku yayarken içinizi sıcacık yapacak bir ikili önerimiz daha var. Zengin kreması ve yoğun tavuk lezzeti size çok iyi gelecek!

Kremalı Ispanaklı Tavuk

Malzemeler:

  • 4 tavuk göğsü

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 soğan (doğranmış)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 150 gr ıspanak

  • 200 ml krema

  • 100 ml tavuk suyu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

  • 1/2 çay kaşığı kekik

Yapılışı:

1. Tavuk göğüslerini tuz ve karabiberle tatlandırın. Phillips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirip, 180 derecede 18-20 dakika kadar pişirin. 

2. Bu sırada, küçük haznede zeytinyağını ve tereyağını ısıtın. Soğanı ve sarımsağı ekleyin, 180 derecede soğanlar yumuşayana kadar 3-4 dakika pişirin.

Ispanakları ekleyin ve ıspanaklar sönene kadar 2-3 dakika daha pişirin.

3. Tavuk suyu ve kremayı ekleyin, karıştırın. 2-3 dakika boyunca sosu pişirin. Sos koyulaşmaya başladığında pul biber ve kekik ekleyin.

4. Büyük haznede pişen tavukları çıkarıp içine hazırladığınız kremalı ıspanaklı sosu ekleyin. Tavukları sosla birlikte birkaç dakika daha pişirin. 

Karnabahar Kızartma

Malzemeler:

  • 1 küçük karnabahar

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, pul biber, kimyon, sarımsak tozu

Yapılışı:

1. Karnabaharı çiçeklerine ayırıp bir kasede yağ ve baharatlarla harmanlayın.

2. Cihazın boş haznesine yerleştirerek 180 derecede 18-20 dakika pişirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer ile hazırladığınız tarifleri uzaktan kontrol edebileceğinizi unutmayın. NutriU uygulama bağlantısı sayesinde istediğiniz hazne üzerinde tekrar ayarlama yapabilir ve tarifin gidişatına göre planlamaları uzaktan yönetebilirsiniz.

Afiyet olsun!

6. Zencefilli Tarçınlı Kurabiye ve Tatlı Patates Brownie

6. Zencefilli Tarçınlı Kurabiye ve Tatlı Patates Brownie

Soğuk kış günlerine sıcacık tarifler eklerken tatlıları da unutmamak. Özellikle soğuk havalarda baktıkça bile içinizi ısıtan, aynı zamanda şeker ihtiyacınızı karşılayan öneriler arıyorsanız bu leziz tarifleri denemeniz gerek.

Zencefilli Tarçınlı Kurabiye

Malzemeler:

  • 125 gr tereyağı

  • 1/2 bardak esmer şeker

  • 1 yumurta

  • 1/2 bardak pekmez

  • 4 çay kaşığı toz zencefil

  • 2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 tutam tuz

  • 3 bardak un

Yapılışı:

1.Tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Yumurta ve pekmezi ekleyip çırpmaya devam edin. Hamur kıvamına gelince streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. 

2. Hamuru fırın kağıdı arasında merdane ile yarım santim kalınlıkta açın ve kalıplarınızla istediğiniz gibi kesin. 

3. Birbirine değmeyecek şekilde Philips Çift Hazneli Arifryer'a yerleştirin ve 180 derecede 15 dakika pişirin.

Tatlı Patates Brownie

Malzemeler:

  • 500 gr tatlı patates

  • 1 tutam tuz

  • 1 limon

  • 80 gr hurma

  • 100 gr buğday unu, tam tahıllı

  • 4 yemek kaşığı kako tozları

  • 16 gr kabartma tozu

  • 1 yumurta

  • 50 gr antep fıstığı

  • 75 gr bitter çikolata

  • 5 gr tereyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı kakao tozu

Yapılışı:

1. Tatlı patatesleri yıkayın ve küçük küçük doğrayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alarak 180 derecede 18 dakika pişirin. 

2. Hurmaları uzunlamasına kesin ve çekirdeği çıkarın. Ardından mutfak robotuna alın, içine tatlı patatesleri de ekleyin ve homojen karışım olana kadar çekin.

3. Karışıma limon kabuğunu rendesi ekleyin.

4. Antep fıstıklarını ince ince doğrayın, çikolatayı kesin. Unu bir kapta kakao ve kabartma tozuyla karıştırın, patates püresini de içine ilave edin. Yumurta kırarak tekrar karıştırın ve son aşamada fıstıklar ile çikolatayı ekleyin.

5. Hazırladığınız hamuru Philips Çift Hazneli Airfryer'a sığacak bir kek kalıbına koyun ve 180 derecede 20 dakika pişirin. 

Afiyet olsun!

