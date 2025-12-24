Soğuk Havalarda Dışarı Çıkmak Yerine Evde Kalıp Yapmak İsteyeceğin 12 Kış Tarifi

Kışın en renkli sebzelerinden bal kabağı ile her derde deva ve sıcacık bir çorba hazırlamak ister miydiniz? Yanına da mantarlı noodle yaptınız mı bu kışı kolay atlatacağınız kesin!

Malzemeler:

400 gr havuç

50 gr yabani havuç

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

500 ml sebze bulyon

Yapılışı:

1. Havucu ve yaban havucunu soyup küçük parçalar halinde kesin. Sarımsakların kabuklarını soyup ezin. Sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine ekleyin ve baharatlar ve zeytinyağıyla tatlandırın. 20 dakika, 180 derece olarak pişirin.

2. Piştikten sonra içine suyu ekleyin ve 5 dakika, 180 derece olarak pişirmeye devam edin.

3. Piştikten sonra soğumaya bırakın ve ardından her şeyi mutfak robotundan geçirin.

Mantarlı ve Keçi Peynirli Noodle

Malzemeler:

300 gr pişmiş makarna

1 yemek kaşığı zeytinyağı

150 gr çubuk mantarı

75 gr keçi peyniri

1 çay kaşığı keklikotu

1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Noodle'ı paket üzerindeki talimatlara göre pişirin.

2. Mantarları ve dilimlenmiş keçi peynirini noodleın üzerine ekleyin. Sonrasında kurutulmuş güvey otu ve taze çekilmiş karabiberi ekleyip karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun ve 180 derecede 5 dakika pişirin.

Cihazın verimli hava akımı sayesinde hazırladığınız tüm tarifler normalden çok daha az yağla ve çok daha hızlı şekilde pişer. Bu da hem zamandan hem verimden kazanarak pratik yemekler yapmanızı sağlar.

Afiyet olsun!