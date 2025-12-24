onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Kış Akşamlarını Sıcacık Hale Getir: Evdeki Basit Malzemelerle Yapabileceğin 12 Lezzetli Yemek

etiket Kış Akşamlarını Sıcacık Hale Getir: Evdeki Basit Malzemelerle Yapabileceğin 12 Lezzetli Yemek

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
24.12.2025 - 20:31

Kışın o soğuk ve uzun akşamlarında, dışarıdaki dondurucu havaya inat, evinizi sıcacık bir lezzet durağına çevirmeye ne dersiniz? Mutfakta saatler harcamadan, basit malzemelerle ve en önemlisi Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sunduğu pratiklikle hem doyurucu hem de keyifli menüler hazırlayabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Patates Graten ve Baharatlı Tavuk Kanatları

Patates Graten ve Baharatlı Tavuk Kanatları

Hadi, sofranıza inanılmaz lezzetler eklemeye ne dersiniz? Hem pratik hem de çok lezzetli bir yemek arayışındaysanız, Patates Graten ve Baharatlı Tavuk Kanatları kombinasyonu tam size göre!

Malzemeler:

Patates Graten için:

  • 4 orta boy patates (ince dilimlenmiş)

  • 1 su bardağı krema

  • 1/2 su bardağı süt

  • 50 gr rendelenmiş kaşar/gravyer peyniri

  • Tuz, karabiber, muskat (bir tutam)

Baharatlı Tavuk Kanatları için:

  • 6 adet tavuk kanadı

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1/2 çay kaşığı kekik

  • Tuz, karabiber

Nasıl Yapılır?

  • Patatesleri ince ince dilimleyin.

  • Bir kaba kremayı, sütü ve baharatları ekleyip karıştırın. Ardından, dilimlenmiş patatesleri bu karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.

  • Karışımı, Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine uygun bir ısıya dayanıklı kaba aktarın. Üzerine rendelenmiş kaşar veya gravyer peynirini serpin.

  • 180°C’de 20-25 dakika kadar pişirin. Pişme süresi, patateslerin yumuşaklığına ve peynirin kızarmasına göre ayarlanabilir.

  • Tavuk kanatlarını bir kaba alın, üzerine zeytinyağı ve tüm baharatları ekleyin. İyice karıştırıp kanatları marine edin.

  • Ardından, bu kanatları Philips Çift Hazneli Airfryer küçük haznesine yerleştirin.

  • 200°C’de 15-20 dakika pişirin. Pişirme süresinin yarısında kanatları bir kez çevirin.

Köri Soslu Nohut

Köri Soslu Nohut

Vejetaryen bir öğün arıyorsan, Köri Soslu Nohuttu öneriyoruz.

Malzemeler:

Köri Soslu Nohut için:

  • 1 kutu haşlanmış nohut

  • 1/2 soğan (doğranmış)

  • 1 diş sarımsak

  • 1/2 su bardağı krema veya Hindistan cevizi sütü

  • 1 yemek kaşığı köri

  • Zeytinyağı, tuz

Nasıl Yapılır?

  • Soğan ve sarımsağı zeytinyağı ile karıştırıp Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine uygun kaba alın.

  • 170°C’de 5 dakika ısıtın.

  • Üzerine haşlanmış nohut, köri, krema veya Hindistan cevizi sütü ve tuzu ekleyip karıştırın.

  • 180°C’de 15 dakika pişirin. Sos koyulaşıp lezzetler birbirine karıştığında hazır!

Peynirli Sebzeli Kiş ve Tarçınlı Elma Dilimleri

Peynirli Sebzeli Kiş ve Tarçınlı Elma Dilimleri

Bir tatlı-tuzlu denge arıyorsan, bu menü tam sana göre!

Malzemeler:

Büyük Hazne (Peynirli Sebzeli Kiş için):

  • 1 hazır milföy hamuru (veya kiş hamuru)

  • 2 yumurta

  • 1/2 su bardağı krema

  • 1/4 su bardağı süt

  • 50 gr beyaz peynir (ufalanmış)

  • Doğranmış ıspanak, mantar, biber (tercihe göre)

  • Tuz, karabiber

Küçük Hazne (Hızlı Tarçınlı Elma Dilimleri için):

  • 1 adet elma (kabukları soyulmuş, kalın dilimlenmiş)

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 tatlı kaşığı esmer şeker (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır?

  • Milföy hamurunu, Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine uygun bir kalıba yerleştir.

  • Yumurta, krema, süt ve baharatları bir kaba alıp çırp. Üzerine peynir ve sebzeleri ekleyip karıştır.

  • Hazırladığın karışımı hamurun üzerine dökün.

  • 170°C’de 25 dakika kadar pişir. Üstü kızarana ve içi sertleşene kadar pişirmeye devam et!

  • Elmaları soyup, kalın dilimler halinde kes.

  • Elma dilimlerini tarçın ve şekerle karıştırıp küçük hazneye tek katman halinde yerleştir.

  • 180°C’de 8-10 dakika kadar pişir. Elmalar yumuşayana kadar pişmeye devam et.

Ve işte hazır! Bu menü hem gözünü hem de karnını doyuracak.

Hellimli Köfte

Hellimli Köfte

Az malzeme, bol lezzet!

Malzemeler:

  • 300 gr dana/kuzu kıyma

  • 1/2 soğan (rendelenmiş)

  • 1-2 dilim rendelenmiş hellim peyniri

  • Tuz, nane, kimyon

Nasıl Yapılır?

  • Kıyma, rendelenmiş soğan, hellim peyniri, tuz, nane ve kimyonu geniş bir kapta iyice karıştırıp yoğurun.

  • Karışımdan küçük köfteler yapın.

  • Hazırladığınız köfteleri, Philips  Çift Hazneli Airfryer'ın büyük ve küçük haznelerine yerleştirin.

  • Köfteler pişerken, yanında bir salata hazırlayıp servis edebilirsin!

Çikolatalı Kek Porsiyonları ve Bademli Krokan

Çikolatalı Kek Porsiyonları ve Bademli Krokan

Kışın soğuk günlerinde, tatlı bir kaçışa ihtiyacımız var, değil mi? İşte Çikolatalı Kek Porsiyonları ve Bademli Krokan, tatlı krizlerini geçirecek ve seni sıcacık bir kucaklama gibi saracak. 

Malzemeler:

Çikolatalı Kek Porsiyonları için:

  • Hazır kek/sufle karışımı ya da

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı şeker

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 3 yemek kaşığı süt

Bademli Krokan için:

  • 1/4 su bardağı dilimlenmiş badem

  • 1 yemek kaşığı şeker

  • 1 çay kaşığı tereyağı

Nasıl Yapılır?

  • Tüm malzemeleri bir kaba alıp iyice çırp.

  • Karışımı, Philips’in fritöze uygun küçük porsiyonluk ısıya dayanıklı kaplara dökün.

  • Bu kapları, Philips Çift Hazneli Airfrey'ın büyük haznesine yerleştirin.

  • 160°C’de 12-15 dakika kadar pişirin. (Sufle kıvamı için daha kısa, kek kıvamı için biraz daha uzun süre pişirebilirsiniz.)

  • Bademleri, şekeri ve tereyağını bir kapta karıştır.

  • Küçük haznenin tabanına yağlı kağıt serin ve karışımı tek kat halinde yayın.

  • 180°C’de 5-7 dakika kadar pişirin. (Çok hızlı kararacağı için sık sık kontrol etmeyi unutma!)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sebzeli Tavuk Şiş ve Susamlı Tatlı Patates Cipsi

Sebzeli Tavuk Şiş ve Susamlı Tatlı Patates Cipsi

Eğer sağlıklı ama lezzetli bir ana yemek arıyorsan, bu ikili tam sana göre!

Malzemeler:

Büyük Hazne (Mini Sebzeli Tavuk Şiş için):

  • 300 gr tavuk göğsü (küp doğranmış)

  • Doğranmış biber ve soğan

  • 1 yemek kaşığı soya sosu (isteğe bağlı)

  • Küçük şişler

Küçük Hazne (Susamlı Tatlı Patates Cipsi için):

  • 1 adet tatlı patates (çok ince yuvarlak dilimlenmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam susam

  • Az tuz

Nasıl Yapılır?

  • Tavukları ve sebzeleri küçük şişlere diz.

  • Soya sosu veya zeytinyağı ile marine et.

  • Şişleri, Philips Çift Hazneli Airfrey'ın büyük haznesine yerleştir.

  • 190°C’de 12-15 dakika pişir. Pişerken bir kez çevirerek pişirmeye devam et.

  • Tatlı patatesi çok ince dilimleyip zeytinyağı, susam ve tuz ile karıştır.

  • Dilimleri, Philips Çift Hazneli Airfrey'ın küçük haznesine tek katman halinde yay.

  • 170°C’de 10-15 dakika pişir. Cipsler çıtır çıtır olana kadar pişirmeye devam et.

Mücver ve Yoğurtlu Soslu Kızarmış Ekmek Küpleri

Mücver ve Yoğurtlu Soslu Kızarmış Ekmek Küpleri

Sana hem pratik hem de sağlıklı bir tarif öneriyorum! Mücver, klasik lezzetiyle karşında, ama bu kez sağlıklı bir şekilde pişiyor. Yanında ise Yoğurtlu Soslu Kızarmış Ekmek Küpleri ile çıtır bir dokunuş ekliyoruz. 

Malzemeler

Mücver için:

  • 2 adet kabak (rendelenmiş, suyu sıkılmış)

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2-3 dal taze soğan veya dereotu

  • Tuz, karabiber, nane

Yoğurtlu Soslu Kızarmış Ekmek Küpleri için:

  • 2 dilim bayat ekmek (küp küp doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

Nasıl Yapılır?

  • Kabakları rendeleyip suyunu iyice sık. Yumurtayı, unu, doğradığın soğan/dereotunu ve baharatları ekleyip karıştır.

  • Karışımı, Philips’in büyük haznesine uygun yağlı kağıt serili küçük bir tepsisiye veya kaba yay.

  • 180°C’de 20-25 dakika pişir. Üstü kızarana ve içi pişene kadar pişirmeye devam et!

  • Bayat ekmek dilimlerini küp küp doğrayıp zeytinyağı ve ezilmiş sarımsakla karıştır.

  • Küçük haznenin tabanına tek katman halinde yayın.

  • 200°C’de 6-8 dakika pişir. Ekmekler çıtır çıtır olana kadar pişirmeye devam et.

Servis Notu: Mücveri servis tabağına alın, üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin ve en üste çıtır ekmek küplerini ekleyin. O kadar lezzetli olacak ki, bir tabak daha isteyeceksin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın