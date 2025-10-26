Seçtiğin Baharatlara Göre Senin İçindeki Gizli Kişiliği Ortaya Çıkarıyoruz!
Bazı insanlar tatlı sever, bazıları tuzlu ama gerçek karakter baharatlarda gizli! Seçeceğin baharatlarla içindeki gizli kişiliği ortaya çıkarıyoruz. Hadi bakalım, ruhun hangi baharatla tat buluyor birlikte öğreniyoruz!
1. Hangi baharatın kokusunu daha çok seviyorsun?
2. Evde en sık kullandığın baharat hangisi?
3. Yemek yaparken elini en çok hangi baharata uzatıyorsun?
4. Tatlılarda hangi baharat olmalı sence?
5. Hangi baharatın rengi seni cezbediyor?
6. Hangi baharat sana “kış akşamı huzuru” hissi veriyor?
7. Bu baharatlardan hangisinin tadı sana çok keskin geliyor?
8. Acının dozunu belirleyecek olsan hangi baharatı seçerdin?
Senin içinde saklı ruhani bir rehber var!
İçinde bastırılmış bir lider yatıyor!
İçinde stratejik bir gözlemci gizli!
İçinde bir sanatçı ve hayalperest saklı!
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
