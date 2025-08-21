onedio
Samsunspor - Panathinaikos Maçı Hangi Kanalda, Ne Zaman? Samsunspor Maçı Şifresiz mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.08.2025 - 11:07

Samsunspor, uzun bir aranın ardından Avrupa sahnesinde yer alacak.UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan takımı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek olan Samsunspor'un maçı, büyük bir heyecanla bekleniyor. Karşılaşma, Atina’daki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. 

Peki Samsunspor - Panathinaikos maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Samsunspor - Panathinaikos Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Samsunspor - Panathinaikos Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Samsunspor - Panathinaikos maçı bu akşam, 21 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Samsunspor, Yunan temsilci Panathinaikos'un konuğu olacak.  27 yılın ardından yeniden Avrupa'da boy gösterecek olan Samsunspor'un bu maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. 

Samsunspor - Panathinaikos maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Kırmızı Beyazlıların maçı, canlı olarak takip edilebilecek.

Samsunspor - Panathinaikos Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Samsunspor - Panathinaikos Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Samsunspor - Panathinaikos maçı HT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Samsunspor taraftarları ve ülkemizin Avrupa'daki performansını takip etmek isteyenler, şifresiz olarak bu maçı takip edebilecekler.

HT Spor Şifreli mi? HT Spor Frekans Bilgisi

HT Spor Şifreli mi? HT Spor Frekans Bilgisi

HT Spor kanalı şifresizdir. Dileyen herkes, bu maçı HT Spor kanalına abone olmadan izleyebilir. 

HT Spor Frekans Bilgileri

  • Uydu Bilgileri

  • 42° Doğu Uydusu, Batı Beam

  • Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

  • Sembol Oranı: 30000

HT Spor Hangi Kanalda?

  • Digitürk: Kanal 75

  • D-Smart: Kanal 79

  • Tivibu: Kanal 87

  • Kablo TV: Kanal 227

  • Turkcell TV+: Kanal 73

  • Radyo Frekansı: İstanbul 105.4

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
