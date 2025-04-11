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Salomon'dan Adidas'a Günün İndirimli Spor Ayakkabıları

etiket Salomon'dan Adidas'a Günün İndirimli Spor Ayakkabıları

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 13:39

Bazen bir ayakkabı görürsün, tam “benim için yapılmış” dersin ya… İşte bugün o gün olabilir. Hem tarz, hem rahat, hem de indirime mi girmiş ? Daha ne olsun! Spor salonuna gitmesen bile bunları görünce yürüyüşe çıkasın gelir. Sezonda seni çok mutlu edecek indirimli spor ayakkabı modelleri hoşuna gidebilir. Ayaklarını şımartacak konfor, tarzını tamamlayacak detaylarla bir araya geldi. Belki de yeni ayakkabınla ilk adımını tam şu anda atarsın, kim bilir? Hadi gel, birlikte bakalım!

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Bu içerik 11.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Jack Wolfskin 4057011 Dromoventure Athletic

Jack Wolfskin 4057011 Dromoventure Athletic

Macera ruhu ayaklarında! Doğayı seven, adım attığı her yerde konfor arayanların tam kalbini çalacak türden. Hafif yapısı sayesinde ister şehirde ister doğada yürürken seni yormaz. Üstelik dayanıklı yapısıyla “bir kere aldım, yıllarca giydim” dedirtenlerden. Konforuna düşkünsen ama stilinden de ödün vermiyorsan senin için biçilmiş kaftan!

Jack Wolfskin 4057011 Dromoventure Athletic

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Columbia Crestwood Kadın Ayakkabı

Columbia Crestwood Kadın Ayakkabı

Doğada güvenli adımlar! Dayanıklı yapısı ve rahat tabanı, her adımda maksimum konfor sağlıyor. Hem şehirde hem de doğada güvenle kullanabileceğin bu ayakkabı, ayağını sararak bütün gün rahatlık sunuyor. Doğayla iç içe olmanın keyfini çıkarırken stilinden de ödün vermek istemezsin, değil mi?

Columbia Crestwood Kadın Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Salomon X-ADVENTURE GTX Yürüyüş Ayakkabısı

Salomon X-ADVENTURE GTX Yürüyüş Ayakkabısı

Doğa seni çağırıyor, ayakların hazır mı? Salomon X-ADVENTURE GTX, yürüyüşleri bir maceraya çevirenlerin vazgeçilmezi olmaya aday. Hem doğa yürüyüşlerinde hem de şehirde uzun saatler ayakta kalanlar için: “İyi ki almışım” dedirtenlerden.

Salomon X-ADVENTURE GTX Yürüyüş Ayakkabısı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Tommy Hilfiger TJW Skate Sneaker Spor Ayakkabı

Tommy Hilfiger TJW Skate Sneaker Spor Ayakkabı

Tarzını adımlarına yansıt! Hem günlük kullanıma uygun hem de her an tarzını konuşturmanı sağlayacak bir model. Konforlu tabanı ve modern tasarımıyla her adımda özgür hissedebilirsin. Hızlıca giy, hemen dışarı çık! Bu ayakkabıyla hem rahatlık hem de stil seni bekliyor. Her anında seni yansıtan, rahatlıkla şıklığı buluşturan bir seçim!

Tommy Hilfiger TJW Skate Sneaker Spor Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Amazon günün fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Dockers 237216 4PR Yürüyüş Ayakkabısı

Dockers 237216 4PR Yürüyüş Ayakkabısı

Yürüyüşlerinize konfor katın! Rahatlık arayanların en iyi dostu olacak. Hem rahat hem de dayanıklı, öyle ki her adımda kendini güvende hissedersin. İster şehirde ister doğada, her ortamda rahatça kullanabileceğin bu ayakkabı, seni yormadan her yere götürür. Gün boyu ayağın, her adımda seni destekleyecek bir ayakkabı arıyorsan, kesinlikle denemelisiniz.

Dockers 237216 4PR Yürüyüş Ayakkabısı

ndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Amazon günün fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

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Lumberjack Son Kadın Günlük Spor Ayakkabı

Lumberjack Son Kadın Günlük Spor Ayakkabı

Her adımda özgürlük! Günün her saatine uyum sağlayacak, rahat ve modern bir spor ayakkabı. Günlük yaşamın koşturmacasında rahat etmek için tasarlanmış bu ayakkabı, şıklığı ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Günü rahat geçirecek, adımlarına enerji katacak bir model arıyorsan, bu tam sana göre!

Lumberjack Son Kadın Günlük Spor Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Adidas BREAKNET 2.0 Spor Ayakkabı

Adidas BREAKNET 2.0 Spor Ayakkabı

Sade tasarımıyla zamansız şıklığın peşinden gidenlere hitap ediyor. Üstelik sadece görünüş değil; rahat tabanı ve ayakta duruşuyla da “bu tam benlik” dedirtiyor. İster günlük kombinine modern bir dokunuş yap, ister spordan sonra tarzını sürdür, her ortama ayak uyduruyor. Daha ne olsun?

Adidas BREAKNET 2.0 Spor Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Amazon günün fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Dockers Günlük Spor Ayakkabı

Dockers Günlük Spor Ayakkabı

Rahatlık ve şıklık bir arada! Dockers’ın bu modeli, günlük kullanımda aradığın konforu ve şıklığı bir araya getiriyor. Hafif yapısı sayesinde gün boyu rahatça giyebilirsin. İster işte, ister arkadaş buluşmasında olsun, her adımda güven veren bu ayakkabı, rahatlıkla kombinlenebilir. Her anında yanında olacak, şıklığını tamamlayacak bir parça!

Dockers Günlük Spor Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Calvin Klein BOLD Low Lace-Up Spor Ayakkabı

Calvin Klein BOLD Low Lace-Up Spor Ayakkabı

Şıklık her adımda! Gün boyu rahatlıkla kullanabileceğin bu spor ayakkabı, hem şık hem de fonksiyonel. Hem şehre hem doğaya uyum sağlayan bu modelle adımlarını daha özgür atabilirsin! İster rahat bir günlük stil, ister spor şıklığı olsun, her durumda öne çıkmanı sağlıyor.

Calvin Klein BOLD Low Lace-Up Spor Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Tommy Hilfiger Deri Spor Ayakkabı

Tommy Hilfiger Deri Spor Ayakkabı

Bu zamansız model, “ben şıklığı detaylarda severim” diyenlerin kalbini çalıyor. Deri yapısıyla hem kaliteli hem de uzun ömürlü, tabii o ikonik hava da cabası. Jean’le giy, chino’yla kombinle, dilersen spor dilersen casual takıl, her halini kaldırır! Hem günlük hayatta hem özel günlerde “ne giysem derdi” yaşatmayan joker bir parça.

Tommy Hilfiger Erkek Deri Spor Ayakkabı

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Columbia Trailstorm Ascend Yürüyüş Ayakkabısı

Columbia Trailstorm Ascend Yürüyüş Ayakkabısı

Columbia Trailstorm Ascend, “hadi çıkalım yürüyelim” dediğin her an yanında. Su geçirmez yapısıyla kötü havaları dert olmaktan çıkarıyor, sağlam tabanıyla da her türlü zeminde seni yarı yolda bırakmıyor. Hem konforlu hem de karizmatik duruşuyla doğayı keşfetmenin tadı bir başka! Hava nasıl olursa olsun, ayakların kuru ve mutlu.

Columbia Trailstorm Ascend Yürüyüş Ayakkabısı

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Adidas Duramo 10 Kadın Spor Ayakkabı

Adidas Duramo 10 Kadın Spor Ayakkabı

Adidas Duramo 10, sadece bir spor ayakkabı değil; gün boyu ayağını rahat ettiren, tempoya ayak uyduran bir yol arkadaşı. İster spora git, ister gün içinde koştur, yumuşak tabanı ve hafif yapısıyla her adımda “oh be” dedirtiyor. Rahatlıkla şıklığı birleştiren, her kombine uyum sağlayan bu model tam anlamıyla çok yönlü bir kurtarıcı.

Adidas Duramo 10 Kadın Spor Ayakkabı

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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