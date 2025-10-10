Sağlıklı Beslenmeye Çalışırken Farkında Olmadan Yaptığımız 11 Büyük Hata

Sağlıklı beslenme sırasında su tüketimi göz ardı edilir! Oysa su sindirimin düzenli çalışması için çok önemlidir. Gün içinde su içmediğiniz zaman yorgun hissedilebilir, baş ağrısı yaşanabilir ve tatlı isteği çok fazla olur. Sadece su, kahve ya da meyve suyu içmek işe yaramaz. Vücudunuzun susuz kalmaması için günlük sekiz bardak su içmelisiniz!