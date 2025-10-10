onedio
Sağlıklı Beslenmeye Çalışırken Farkında Olmadan Yaptığımız 11 Büyük Hata

Elif Nur Çamurcu
10.10.2025 - 20:34

Sağlıklı beslenmek sadece trend değil! Yaşam kalitesini yükseltmek için gereklidir. Ama maalesef, iyi niyetimiz ile yola çıkarak yanlış alışkanlıklar edinebiliyoruz. Diyet yaparken ya da dengeli beslenmeye çalışırken farkında olmadan kötü yola başvuruyoruz...

Gelin, birlikte yaptığımız yanlışlara bakalım!

1. Su içmeyi aksatmak.

Sağlıklı beslenme sırasında su tüketimi göz ardı edilir! Oysa su sindirimin düzenli çalışması için çok önemlidir. Gün içinde su içmediğiniz zaman yorgun hissedilebilir, baş ağrısı yaşanabilir ve tatlı isteği çok fazla olur. Sadece su, kahve ya da meyve suyu içmek işe yaramaz. Vücudunuzun susuz kalmaması için günlük sekiz bardak su içmelisiniz!

2. Karbonhidratı bir anda kesmek.

Karbonhidratların kilo aldırdığını düşünmek çok yanlıştır... Onları tamamen hayatımızdan çıkarmamalıyız. Çünkü vücuduna enerji verenler karbonhidratlardır. Rafine olmayan karbonhidratlara yönelebilirsiniz. Eğer tamamen keserseniz halsizlik ve odaklanma sorunu da beraberinde gelir.

3. Diyet yazan ürünleri tercih etmek.

Üzerinde diyet yazan ürünlerin sağlıklı olduğunu düşünmek yanlıştır. Şeker barındırmasalar da fazla yağ ve yapay tatlandırcılar içerebilirler. Bu yüzden etiketleri tam olarak okumanız gerekir. Gerçek bir sağlıklı beslenme işlenmiş gıdalardan uzak durmaktır.

4. Kahvaltı öğününü atlamak.

Kilo kontrolü için kahvaltı yapmayı bırakmak çok yanlıştır. Metabolizmayı yavaşlatırsınız. Uzun süre aç kaldığınızda gün içinde daha fazla yemek yeme hissi ile dolarsınız. Kahvaltı, vücudunuzu güne hazırlayan önemli bir öğündür. Basit ama besleyici bir kahvaltı ile enerjinizi yenilersiniz.

5. Sadece salata ile öğünü tamamlamak.

Salata sağlıklı beslenmenin önemli parçalarından biridir ama tek başına yeterli değildir. Protein, yağ ve karbonhidrat dengesini sağlamanız gerekir. Sadece salata metabolizmanızı zayıflatabilir. Ayrıca kas kaybına neden olabilir. Bu yüzden öğünü dengeli bir şekilde yapmalısınız.

6. Gerekli olan öğünü atlamak.

Kilo vermek isteyen çoğu kişi öğün atlamayı tercih eder. Ama uzun süre aç kaldığınızda vücudunuzda kıtlık modu başlar. Bu da yağ depolamayı artırır. Ayrıca çok açlık bir sonraki öğünde aşırı yeme hissine neden olur. Bu yüzden düzenli aralıklarla beslenmelisiniz.

7. Yağı tamamen beslenme rutininizden çıkarmak.

Yağ kötüdür.. Bu düşünce beslenmede yapılan en büyük yanlışlardan biridir. Vücudunuzun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için belirli bir miktarda yağa ihtiyacınız var. Özellikle zeytinyağı, avokado ve ceviz yağı çok faydalıdır. Yağı tamamen keserseniz hormon dengenizi bozabilirsiniz.

8. Porsiyonları kontrollü ayarlayamamak.

Sağlıklı besin diyerek çok fazla yemek yanlıştır. Besinler faydalı bile olsa yüksek kalori içerebilirler. Bu nedenle porsiyon miktarınızı bilmelisiniz. Sağlıksız diyerek sınırsız yemek dengenizin bozulmasına neden olabilir. Her şeyin ölçüsünü bilmelisiniz!

9. Hazır meyve sularını tüketmek.

Meyve suyu sağlıklıdır ama hazır olanlara hemen güvenmemelisiniz. Evde taze sıkılmış meyve suyunu da belirli bir ölçüde içmelisiniz. Fazla içildiğinde şeker yükü oluşabilir. Meyvenin kendisini yemek hem lif hem de tokluk açısından daha faydalı olabilir.

10. Yemekleri yavaş yememek.

Hızlı yemek yediğiniz zaman beyninizin tokluk sinyalini göndermesini engellersiniz. Bu yüzden farkında olmadan fazla kalori alınır. Yemeği yavaş ve dikkatli bir şekilde yediğinizde sindirimi kolaylaştırırsınız. Tat olma duyusunu da güçlendirmiş olursunuz.

11. Tatlıdan tamamen uzak durmak.

Tatlıyı yasaklamak psikolojik olarak daha fazla yeme isteğine neden olur. Sağlıklı beslenme de denge çok önemlidir. Ara sıra küçük porsiyonlarda tatlılar yiyerek sürecinizi daha sürdürülebilir hale getirebilirsiniz. Tamamen yasaklamak yerine ölçülü bir şekilde tüketmelisiniz.

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
