Sağlıklı Beslenmeye Çalışırken Farkında Olmadan Yaptığımız 11 Büyük Hata
Sağlıklı beslenmek sadece trend değil! Yaşam kalitesini yükseltmek için gereklidir. Ama maalesef, iyi niyetimiz ile yola çıkarak yanlış alışkanlıklar edinebiliyoruz. Diyet yaparken ya da dengeli beslenmeye çalışırken farkında olmadan kötü yola başvuruyoruz...
Gelin, birlikte yaptığımız yanlışlara bakalım!
1. Su içmeyi aksatmak.
2. Karbonhidratı bir anda kesmek.
3. Diyet yazan ürünleri tercih etmek.
4. Kahvaltı öğününü atlamak.
5. Sadece salata ile öğünü tamamlamak.
6. Gerekli olan öğünü atlamak.
7. Yağı tamamen beslenme rutininizden çıkarmak.
8. Porsiyonları kontrollü ayarlayamamak.
9. Hazır meyve sularını tüketmek.
10. Yemekleri yavaş yememek.
11. Tatlıdan tamamen uzak durmak.
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
