Sadece Filmlerde İzlemekle Kalmayacaksınız: Muhtemelen Dünya Gözüyle Göreceğiniz Teknolojiler
Bugün bize bilim kurgu gibi gelen pek çok şey, yakın gelecekte hayatımızda gündelik olaylar haline gelebilir. Bu da sadece bilimin değil, günlük yaşamımızdaki teknolojik ve sosyal değişimlerin akıl almaz hızını gösteriyor. İnsanlık, yapay zeka destekli arkadaşlıklardan Mars’a uzanan keşiflere, hatta milyarderleri geride bırakacak trilyonerlerin ortaya çıkabileceği yeni bir ekonomik düzene kadar birçok olguyu tek bir ömür içinde görebilecek düzeye doğru evriliyor.
Bu büyük dönüşümlerin somut örnekleri artık sadece laboratuvarlarda değil, milyarlarca insanın hayatının bir parçası.
Bugün bilim kurgu ürünü gibi görünen teknolojiler, tek bir ömür içinde sıradan birer gerçekliğe dönüşüyor.
Her gün gözlerimizin önümüzde gerçekleşen köklü dönüşümleri yalnızca uzaktan seyretmek yerine, onları yakın gelecekte kesinleşecek gerçekler olarak görmek gerekiyor.
