Sadece Filmlerde İzlemekle Kalmayacaksınız: Muhtemelen Dünya Gözüyle Göreceğiniz Teknolojiler

Yapay zeka arkadaşları (AI companions) şimdiden yüz milyonlarca kullanıcıya ulaşmış durumda ve Character.ai gibi platformlar kişisel etkileşimlerin doğasını değiştiriyor. Öte yandan, Google gibi şirketler yeni yapay zeka araçlarıyla anlık çeviri desteği sunarak küresel dil engellerini ortadan kaldırıyor.

Mobil cüzdanlar ve QR kodlar gibi nakitsiz ödeme sistemleri, milyarlarca insan tarafından kullanılarak finansal alışkanlıkları kökten dönüştürmüş durumda; Çin'de uygulamaya konan avuç içi ile ödeme sistemi ise bunun en güncel ve somut örneklerinden biri. Otonomluğun geldiği en son nokta olan Waymo gibi robotaksiler, belirli şehirlerde pilot hizmet vermeye bile başladı. Toplumsal dönüşümlere baktığımızda ise uzun yaşam trendi güçleniyor; yüz yaşın üzerindeki insan sayısı milyona yaklaşırken, sağlık sektöründeki büyük çaplı yeniliklerle bu sayının yakın zamanda milyonları aşması bekleniyor.

Ayrıca, SpaceX'in Starship ile hayata geçirdiği ciddi Mars misyonu yol haritaları ve uzay turizmi planları, dev şirketlerin uzaydaki veri merkezlerine yönelik çalışmalarıyla birleşerek, en uç noktadaki hayalleri bile somut yatırım alanlarına dönüştürüyor. Tüm bu değişimler, geleceğin artık sadece bir tahmin olmaktan çıkıp, gözlerimizle izlediğimiz somut bir gerçekliğe dönüştüğünü kanıtlıyor.