Ruhun Hangi Dünya Mutfağına Ait?
Senin ruhun aslında hangi dünya mutfağına ait hiç düşündün mü? Güney Amerika taraflarında mısın yoksa Akdeniz kıyıları mı? Belki de uzak doğu... Öğrenmek için yapman gereken tek şey testi çözmek, hazırsan hadi başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hangi manzaraya uyanmak istersin?
2. Peki yemek yemeyi tanımlamanı istesek...
3. Tatlı deyince aklına bunlardan hangisi geliyor?
4. Arkadaşlarınla dışarı çıktınız... Yemek tercihin ne olur?
5. Senin içeceğin hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Seyahatteyken yemekler senin için neyi ifade eder?
7. Hızlı bir şeyler yemen gerekiyor... Tercihin hangisi olurdu?
8. Peki en sevdiğin öğün hangisi?
Kesinlikle İtalyan mutfağı!
Kesinlikle Japon mutfağı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kesinlikle Amerikan mutfağı!
Kesinlikle Meksika mutfağı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın