Reyting Sonuçlarından Özgü Namal'a Gelen Övgülere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Demirci - TV Editörü
01.10.2025 - 23:23

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

1 Ekim Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Show TV'nin yeni sezon için hazırlıkları devam ediyor. Bunların en başında ise Kadife Kelepçe dizisi var.

Show TV'nin yeni sezon en iddialı işlerinden Kadife Kelepçe dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Ahsen Eroğlu ve Uğur Güneş'i başrollerde yer aldığı dizinin ismi tam üçüncü kez değiştirildi. Fanlar söz konusu değişikliği Instagram'da fark etti.

Hande Erçel ve Barış Arduç‘un 3. kez buluştuğu Aşk ve Gözyaşı, reytinglerde hala iyi bir oran alabilmiş değil.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı, Barış Arduç ve Hande Erçel ikilisiyle sezonun en iddialı işleri arasında yer alıyor. Cuma akşamları yayınlanan dizi Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar gibi güçlü rakipler karşısında hala beklenen reyting başarısını elde edemedi. Birsen Altuntaş, bu nedenle Aşk ve Gözyaşı dizisinde flaş bir gelişme yaşandığını açıkladı.

Kıskanmak dizisi, salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Kıskanmak'ın dün akşam (30 Eylül) yayınlanan bölümünde Özgü Namal'ın canlandırdığı Seniha karakterinin gençliğinde yaşadıklarını izledik. Özgü Namal'ın karakterinin 20'li yaşlarındaki halini canlandırmasıyla sosyal medyadan övgü dolu yorumlar geldi.

2003-2006 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisini muhakkak hatırlarsınız.

Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Hayat Bilgisi'nde Bahar öğretmen karakterine hayat veren Ayçe Abana'yı uzun süredir başka projelerde görmüyoruz. Ayçe Abana şimdi ne yapıyor derken sevilen oyuncunun son hali sosyal medyada karşımıza çıktı.

Türk televizyon efsanesi Kurtlar Vadisi'ndeki Nesrin karakterini muhakkak hatırlarsınız.

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Nesrin'i canlandıran İpek Tenolcay yıllar sonra ortaya çıktı. Dizide Çakır'ın karısı olan Nesrin'in Çakır'la diyalogları o döneme damga vurmuştu. İpek Tenolcay, Kurtlar Vadisi'nin hala popüler olması hakkında konuştu.

TRT 1'in yeni sezon için en iddialı işlerinin başında Karadeniz dizisi olan "Taşacak Bu Deniz" yer alıyor.

TRT 1 ekranları için hazırlıkları devam eden Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerde yer alacağı Taşacak Bu Deniz'in yayın tarihi sonunda açıklandı.

Galatasaray-Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi 30 Eylül Salı reytinglere damga vurdu.

Dün akşam televizyon ekranlarına Galatasaray-Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması damga vurdu. Gözleri Karadeniz, Bahar, Kral Kaybederse, Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı'nın yayınlandığı akşam diziler zirveyi bir kez daha göremedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programları yine başarı gösterdi.

Lizge Cömert, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Kerem Bürsin'i bir araya getiren Çarpıntı dizisi pazar akşamları ekrana gelmeyi sürdürüyor.

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede beğeni toplayan Çarpıntı dizisinin son bölümünde, Aslı ve Hülya arasındaki tansiyonu yüksek sahnede bir çekim hatası yapıldı. Bu hata izleyicilerin dikkatinden kaçmazken, sahnede yer alan ve bu hataya yol açan oyuncudan güldüren bir açıklama geldi.

