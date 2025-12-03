Resmi Açıklama Geldi: Zincir Marketlerde Satılan Ünlü Süt Markası Hakkında Toplatma Kararı
ABD'de Tüketici güvenliğini sarsan bir olay yaşandı. Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Illinois ve Wisconsin eyaletlerindeki zincir marketlerde satışa sunulan yüzlerce kutu sütü, hastalığa yol açma potansiyeli bulunan gıda sınıfı temizlik maddeleri içerme şüphesiyle piyasadan toplatma kararı aldı. Yetkililer, tehlikeli olabilecek bu ürünleri alan vatandaşlara acil imha veya iade çağrısı yaptı.
Tüketici sağlığını tehdit eden sütler raflardan indiriliyor!
