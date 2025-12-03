Resmi Açıklama Geldi: Zincir Marketlerde Satılan Ünlü Süt Markası Hakkında Toplatma Kararı

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Illinois ve Wisconsin eyaletlerinde faaliyet gösteren Woodman süpermarketler zincirinde satılan partilere ait yüzlerce kutu sütün geri çağrıldığını duyurdu. Yapılan incelemelerde, söz konusu sütlerin içerisinde insan sağlığı için risk teşkil edebilecek düzeyde gıda üretiminde kullanılan temizlik kimyasallarına rastlanıldığı belirlendi. Kurum, tüketicileri bu ürünleri kesinlikle kullanmamaları konusunda uyararak, mevcut ürünlerin derhal toplatılması talimatını verdi.

Edinilen bilgilere göre, riskin fark edilmesinden önce yaklaşık 320 kutu sütün market raflarından satıldığı tahmin ediliyor. FDA, internet sitesi üzerinden yaptığı kamuoyu açıklamasında, bu sütleri satın almış olan vatandaşların, sağlık riskini önlemek amacıyla ürünleri ya derhal imha etmeleri ya da ödeme iadesi için ürünü aldıkları Woodman marketlerine geri götürmeleri gerektiğini vurguladı. Temizlik maddelerinin süt ürününe nasıl karıştığına dair detaylı bir soruşturma başlatılırken, olayın ardından bölgedeki tüketici sağlığı endişeleri artmış durumda.