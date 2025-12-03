onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Resmi Açıklama Geldi: Zincir Marketlerde Satılan Ünlü Süt Markası Hakkında Toplatma Kararı

Resmi Açıklama Geldi: Zincir Marketlerde Satılan Ünlü Süt Markası Hakkında Toplatma Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.12.2025 - 12:30

ABD'de Tüketici güvenliğini sarsan bir olay yaşandı. Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Illinois ve Wisconsin eyaletlerindeki zincir marketlerde satışa sunulan yüzlerce kutu sütü, hastalığa yol açma potansiyeli bulunan gıda sınıfı temizlik maddeleri içerme şüphesiyle piyasadan toplatma kararı aldı. Yetkililer, tehlikeli olabilecek bu ürünleri alan vatandaşlara acil imha veya iade çağrısı yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tüketici sağlığını tehdit eden sütler raflardan indiriliyor!

Tüketici sağlığını tehdit eden sütler raflardan indiriliyor!

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Illinois ve Wisconsin eyaletlerinde faaliyet gösteren Woodman süpermarketler zincirinde satılan partilere ait yüzlerce kutu sütün geri çağrıldığını duyurdu. Yapılan incelemelerde, söz konusu sütlerin içerisinde insan sağlığı için risk teşkil edebilecek düzeyde gıda üretiminde kullanılan temizlik kimyasallarına rastlanıldığı belirlendi. Kurum, tüketicileri bu ürünleri kesinlikle kullanmamaları konusunda uyararak, mevcut ürünlerin derhal toplatılması talimatını verdi.

Edinilen bilgilere göre, riskin fark edilmesinden önce yaklaşık 320 kutu sütün market raflarından satıldığı tahmin ediliyor. FDA, internet sitesi üzerinden yaptığı kamuoyu açıklamasında, bu sütleri satın almış olan vatandaşların, sağlık riskini önlemek amacıyla ürünleri ya derhal imha etmeleri ya da ödeme iadesi için ürünü aldıkları Woodman marketlerine geri götürmeleri gerektiğini vurguladı. Temizlik maddelerinin süt ürününe nasıl karıştığına dair detaylı bir soruşturma başlatılırken, olayın ardından bölgedeki tüketici sağlığı endişeleri artmış durumda.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
7
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın