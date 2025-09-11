onedio
Real Madrid'in Yeni Yıldızı Franco Mastantuono, Ülkede "Franco" Krizi Yarattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.09.2025 - 15:25

Real Madrid'in yeni yıldızı Franco Mastantuono kulübün çok şey beklediği isimlerin başında geliyor. Arjantinli oyuncu River Plate'teki göze çarpan performansını İspanya'da da devam ettirdi ve adına tezahüratlar yapıldı. Ama burada bir sorun var... 

Görünüşe göre taraftarlar kötü oynasa da onun adına tezahürat yapmaktan vazgeçmeyecek. Tribünlerdeki 'Franco Franco' tezahüratlarını Katalanlar kasıtlı buluyor.

"Franco Franco" tezahüratlarıyla oyuna giriyor, oyundan çıkıyor.

La Liga’da Real Madrid’in Mallorca’yı 2-1 yendiği maçın 66. dakikasında, Santiago Bernabeu’daki bazı taraftarlar “Franco, Franco” tezahüratları yaptı.

Bu tezahüratlar, Madrid’in 63,2 milyon euroya transfer ettiği 18 yaşındaki forvet Franco Mastantuono’nun yine etkileyici bir performansın ardından oyundan çıkması sırasında yükseldi. Taraftarlar, genç oyuncunun 20 Ağustos’ta Osasuna karşısında 1-0 kazanılan sezonun ilk maçında yedekten oyuna girdiği anlarda da “Franco, Franco” tezahüratları yapmıştı.

Karanlık tarihin en karanlık figürü Franco'yu Madridliler unutamıyor.

Bu tezahüratlar İspanya’da tartışma yarattı; çünkü “Franco” ismi, 1936’da İspanya İç Savaşı’nı başlatan askeri darbenin önde gelen generallerinden ve 1939’dan 1975’teki ölümüne kadar ülkeyi diktatör olarak yöneten Francisco Franco’yu akla getiriyor.

Katalonya’nın önde gelen iki spor gazetesi Mundo Deportivo ve Sport, çoğunlukla Barcelona taraftarlarına hitap eden okurları için konuyu hemen gündeme taşıdı. Aynı zamanda Real Madrid yanlısı tabloid program El Chiringuito de Jugones’da da bu ifadeye yer verildi; program sunucusu Josep Pedrerol, o geceki yayını “Bernabeu’nun yeni bir kahramanı var — Franco” sözleriyle açtı.

Real Madrid basını "Franco" tezahüratlarını savundu.

Programda Pedrerol şu ifadeleri de kullandı: “Bir tartışma başladı ama İspanya’da 40 yıl önce yaşananlar yüzünden bir isimden vazgeçemem. Anne babası çocuklarına Franco adını koymuş. Adı Franco ise neden Franco diyemeyelim? Bir Arjantinlinin İspanya’da yaşananlarla ne ilgisi var? Hem Mastantuono tezahüratı daha zor. Kimin umurunda?”

Madrid çevresinde ise tartışmaya mesafeli yaklaşanlar da oldu. Köklü taraftar sitesi La Galerna, Real Madrid’in kurulduğu günden bu yana siyasetten uzak durduğunu hatırlatan bir yazı yayımladı ve kötü niyetli eleştirilere malzeme olmamak için taraftarlara “Franco” yerine “Mastan, Mastan, Mastan” tezahüratı önerdi.

Yorum bölümünde ise tipik bir 2025 tartışması yaşandı; taraftarların çoğu, Madridlilerin futbolcularına istedikleri gibi seslenme hakkı olduğunu ve başkalarının ne düşündüğünü umursamamaları gerektiğini savundu.

Transferi bir yasağı ortaya çıkardı.

Katalan basını Franco konusunu gündemde tutmayı sürdürdü. Sport gazetesi, bazı Madrid taraftarlarının kulübün online mağazasından “Franco” yazılı ve Mastantuono’nun 30 numaralı formalarını satın alamadıklarını bildirdi.

Futbolcunun formasında Mastantuono yazıyor ancak bazı taraftarlar formasına Franco yazmak istiyor. Sistem buna izin vermiyor. Sistemde Hitler, Mussolini ve Franco ismi yazdırılamıyor. Aynı şekilde Cruyff, Messi, Ronaldinho ve Neymar gibi Barça efsanelerinin adı da yazılamıyor.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
