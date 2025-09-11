Real Madrid'in Yeni Yıldızı Franco Mastantuono, Ülkede "Franco" Krizi Yarattı

Programda Pedrerol şu ifadeleri de kullandı: “Bir tartışma başladı ama İspanya’da 40 yıl önce yaşananlar yüzünden bir isimden vazgeçemem. Anne babası çocuklarına Franco adını koymuş. Adı Franco ise neden Franco diyemeyelim? Bir Arjantinlinin İspanya’da yaşananlarla ne ilgisi var? Hem Mastantuono tezahüratı daha zor. Kimin umurunda?”

Madrid çevresinde ise tartışmaya mesafeli yaklaşanlar da oldu. Köklü taraftar sitesi La Galerna, Real Madrid’in kurulduğu günden bu yana siyasetten uzak durduğunu hatırlatan bir yazı yayımladı ve kötü niyetli eleştirilere malzeme olmamak için taraftarlara “Franco” yerine “Mastan, Mastan, Mastan” tezahüratı önerdi.

Yorum bölümünde ise tipik bir 2025 tartışması yaşandı; taraftarların çoğu, Madridlilerin futbolcularına istedikleri gibi seslenme hakkı olduğunu ve başkalarının ne düşündüğünü umursamamaları gerektiğini savundu.