Real Madrid'in Yeni Yıldızı Franco Mastantuono, Ülkede "Franco" Krizi Yarattı
Real Madrid'in yeni yıldızı Franco Mastantuono kulübün çok şey beklediği isimlerin başında geliyor. Arjantinli oyuncu River Plate'teki göze çarpan performansını İspanya'da da devam ettirdi ve adına tezahüratlar yapıldı. Ama burada bir sorun var...
Görünüşe göre taraftarlar kötü oynasa da onun adına tezahürat yapmaktan vazgeçmeyecek. Tribünlerdeki 'Franco Franco' tezahüratlarını Katalanlar kasıtlı buluyor.
"Franco Franco" tezahüratlarıyla oyuna giriyor, oyundan çıkıyor.
Karanlık tarihin en karanlık figürü Franco'yu Madridliler unutamıyor.
Real Madrid basını "Franco" tezahüratlarını savundu.
Transferi bir yasağı ortaya çıkardı.
