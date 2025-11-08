onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Rahminde Kist Tespit Edilen Kadın 2 Yıl Doğum Kontrol Hapı Kullandıktan Sonra Yanlış Teşhis Olduğunu Öğrendi

Rahminde Kist Tespit Edilen Kadın 2 Yıl Doğum Kontrol Hapı Kullandıktan Sonra Yanlış Teşhis Olduğunu Öğrendi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.11.2025 - 22:51

İçerik Devam Ediyor

Bir kadın, rahminde kist olduğunu öğrendikten sonra doktor tavsiyesiyle iki yıl doğum kontrol hapı kullandığını anlattığı bir paylaşımıyla gündeme geldi. Farklı doktora gidince aslında rahminde kist olmadığını öğrenmişti. İsyanını ise sosyal medyada dile getirdi. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

“Çikolata kisti” olduğunu dile getiren kadın, yanlış teşhis konulduğunu anlattı.

“Çikolata kisti” olduğunu dile getiren kadın, yanlış teşhis konulduğunu anlattı.

İzleyiciler ise tedaviye yanıt vermiş olabileceğini ve ilaç nedeniyle yeni muayenede herhangi bir kiste rastlanmamış olabileceğini dile getirdiler. Bir kesim ise hak vererek kadın hastalıkları hakkında yaşadıkları benzer deneyimleri paylaştı. Siz ne düşünüyorsunuz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın