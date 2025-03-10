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Psikoloji Testine Göre Hangi Duyguya Teslim Oluyorsun?

Psikoloji Testine Göre Hangi Duyguya Teslim Oluyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
10.03.2025 - 15:01

Duyguların hayatımızı yönetmesinin yanında aynı zamanda kendi içimizde de her konuda bize yardım olabilir. Bazen kaçındığımız duygular başka insanlarla birlikte hayatımıza girer. Bazense ne olursa olsun kendimize engel olamadığımız duygular vardır. O duyguyu hissettiğimiz an hayatımız sıfırlanır. 

Psikoloji Testine Göre Hangi Duyguya Teslim Oluyorsun?

Haydiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Bir arkadaşınızla aranızda tartışma çıkarsa, nasıl bir tepki verirsiniz?

3. Bir arkadaşınızla aranızda tartışma çıkarsa, nasıl bir tepki verirsiniz?

4. Bir fırsat karşınıza çıktığında, ne yaparsınız?

4. Bir fırsat karşınıza çıktığında, ne yaparsınız?

5. Sevdiğiniz birinden uzun süre haber almazsanız, nasıl hissedersiniz?

5. Sevdiğiniz birinden uzun süre haber almazsanız, nasıl hissedersiniz?
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6. Birine aşık olduğunuzu fark ettiğinizde, ne hissedersiniz?

6. Birine aşık olduğunuzu fark ettiğinizde, ne hissedersiniz?

7. Birini kaybetme korkusuyla nasıl başa çıkarsınız?

7. Birini kaybetme korkusuyla nasıl başa çıkarsınız?

8. Başarısızlık seni öfkelendirir mi?

9. Bir olayda çok hayal kırıklığına uğrarsanız, ne yaparsınız?

9. Bir olayda çok hayal kırıklığına uğrarsanız, ne yaparsınız?

10. Son olarak ilgi görmek senin için bir ihtiyaç mı?

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Korku

Sen, içindeki korku duygusuna teslim oluyorsun, sanki her adımda seni bekleyen bir tehdit varmış gibi hissediyorsun. O korku, seni yönlendiriyor ve her düşünceni kontrol altına alıyor. O kadar çok büyüyor ki, artık sadece bir his olmaktan çıkıp, seni etkilemeye başlayan bir gerçeklik halini alıyor. O anlarda, cesaretini kaybedip, her şeyin kötüye gideceğini düşündüğün bir dünyada hapsolmuş gibi hissediyorsun. Korkunun seni yönlendirmesine izin verirsen, özgürlüğün yavaşça kaybolur ve senin yerine o korkunun gölgesi karar verir.

İlgi

Sen, içindeki ilgi arayışına teslim oluyorsun. Her an başkalarının dikkatini çekmek, onların onayını almak için çırpınıyorsun. Bir adım attığında, sadece başkalarının seni nasıl göreceğini düşünüyorsun, kimse sana ne kadar değer veriyor ya da seni nasıl algılıyor diye endişeleniyorsun. Bu arayış, seni sürekli bir iç boşluk hissiyle dolduruyor; bir türlü tatmin olmuyorsun. Ne kadar ilgi görsen de, bir sonraki an, bir sonraki onay için bekliyorsun. İlgi seni bir yöne çekiyor, ama seni gerçekten kim olduğunla tanıştıran o içsel huzuru bulmana engel oluyor. Başkalarının bakışlarından güç almak yerine, kendi içindeki gücü keşfetmen gerektiğini unutuyorsun.

Aşk

Sen, aşk duygusuna teslim oluyorsun. Her an kalbinin derinliklerinden yükselen duygulara o kadar çok kapılıyorsun ki, bir noktada kendini kaybediyorsun. Aşk, seni sarhoş etmiş gibi, her düşünceni, her hareketini yönlendiriyor. Karşındaki kişiye duyduğun sevgi, bazen sana ne kadar değerli olduğunu unutturuyor. Aşkın peşinden koşarken, kendi sınırlarını, kimliğini ve ihtiyaçlarını ikinci plana atıyorsun. O kişiye o kadar bağlı hale geliyorsun ki, kendi mutluluğunu, huzurunu başkasının varlığına ya da sevgisine bağlamaya başlıyorsun. Fakat, aşk bazen sana en güzel hisleri verirken, seni aynı zamanda kırılgan ve savunmasız hale de getirebilir. Aşk, bir yandan seni beslerken, diğer yandan seni tutsak edebilir, kendini bulman gereken yerde başka birinin kimliğine bürünmene yol açabilir. Unutma, aşk seni büyütebilir, ama önce kendini sevmeyi öğrenmelisin.

Öfke

Sen, öfke duygusuna teslim oluyorsun. Her küçük olayda, her söylenen sözde, içinde birikmiş olan öfke patlamak üzere bekliyor. O an, tüm kontrolünü kaybediyorsun; kalbin hızla çarpmaya başlıyor, düşüncelerin bulanıklaşıyor ve her şeyin en kötü şekilde gittiğini düşünmeye başlıyorsun. O öfke seni adeta ele geçiriyor, doğruyu yanlıştan ayıramayacak kadar körleştiriyor. Ne kadar bağırırsan bağır, ne kadar öfkelenirsen öfkelen, içindeki huzursuzluk bir türlü geçmiyor. O öfke, seni boğuyor, seni tanıyamaz hale getiriyor. Başkalarına zarar vermekten korkmadan her şeyin üstüne gidiyorsun, çünkü o an sadece öfkenin seni yönlendirmesine izin veriyorsun. Ama unutmamalısın ki, öfke sadece geçici bir duygudur ve seni asıl kimliğinden uzaklaştıran, içindeki huzuru yok eden bir engel olabilir. Kendini sakinleştirip, o öfkenin ardındaki gerçek duyguları keşfetmen gerektiğini hatırlamalısın.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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