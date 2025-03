Psikoloji Testine Göre Hangi Duyguya Teslim Oluyorsun?

Sen, öfke duygusuna teslim oluyorsun. Her küçük olayda, her söylenen sözde, içinde birikmiş olan öfke patlamak üzere bekliyor. O an, tüm kontrolünü kaybediyorsun; kalbin hızla çarpmaya başlıyor, düşüncelerin bulanıklaşıyor ve her şeyin en kötü şekilde gittiğini düşünmeye başlıyorsun. O öfke seni adeta ele geçiriyor, doğruyu yanlıştan ayıramayacak kadar körleştiriyor. Ne kadar bağırırsan bağır, ne kadar öfkelenirsen öfkelen, içindeki huzursuzluk bir türlü geçmiyor. O öfke, seni boğuyor, seni tanıyamaz hale getiriyor. Başkalarına zarar vermekten korkmadan her şeyin üstüne gidiyorsun, çünkü o an sadece öfkenin seni yönlendirmesine izin veriyorsun. Ama unutmamalısın ki, öfke sadece geçici bir duygudur ve seni asıl kimliğinden uzaklaştıran, içindeki huzuru yok eden bir engel olabilir. Kendini sakinleştirip, o öfkenin ardındaki gerçek duyguları keşfetmen gerektiğini hatırlamalısın.