Psikoloji Testine Göre Hangi Duyguya Teslim Oluyorsun?

Sen, aşk duygusuna teslim oluyorsun. Her an kalbinin derinliklerinden yükselen duygulara o kadar çok kapılıyorsun ki, bir noktada kendini kaybediyorsun. Aşk, seni sarhoş etmiş gibi, her düşünceni, her hareketini yönlendiriyor. Karşındaki kişiye duyduğun sevgi, bazen sana ne kadar değerli olduğunu unutturuyor. Aşkın peşinden koşarken, kendi sınırlarını, kimliğini ve ihtiyaçlarını ikinci plana atıyorsun. O kişiye o kadar bağlı hale geliyorsun ki, kendi mutluluğunu, huzurunu başkasının varlığına ya da sevgisine bağlamaya başlıyorsun. Fakat, aşk bazen sana en güzel hisleri verirken, seni aynı zamanda kırılgan ve savunmasız hale de getirebilir. Aşk, bir yandan seni beslerken, diğer yandan seni tutsak edebilir, kendini bulman gereken yerde başka birinin kimliğine bürünmene yol açabilir. Unutma, aşk seni büyütebilir, ama önce kendini sevmeyi öğrenmelisin.