Psikoloji Testine Göre Hangi Duyguya Teslim Oluyorsun?
Psikoloji Testine Göre Hangi Duyguya Teslim Oluyorsun?
Duyguların hayatımızı yönetmesinin yanında aynı zamanda kendi içimizde de her konuda bize yardım olabilir. Bazen kaçındığımız duygular başka insanlarla birlikte hayatımıza girer. Bazense ne olursa olsun kendimize engel olamadığımız duygular vardır. O duyguyu hissettiğimiz an hayatımız sıfırlanır.
Psikoloji Testine Göre Hangi Duyguya Teslim Oluyorsun?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir arkadaşınızla aranızda tartışma çıkarsa, nasıl bir tepki verirsiniz?
4. Bir fırsat karşınıza çıktığında, ne yaparsınız?
5. Sevdiğiniz birinden uzun süre haber almazsanız, nasıl hissedersiniz?
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6. Birine aşık olduğunuzu fark ettiğinizde, ne hissedersiniz?
7. Birini kaybetme korkusuyla nasıl başa çıkarsınız?
8. Başarısızlık seni öfkelendirir mi?
9. Bir olayda çok hayal kırıklığına uğrarsanız, ne yaparsınız?
10. Son olarak ilgi görmek senin için bir ihtiyaç mı?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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