onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Play-Off Yolunda Emin Adımlarla İlerleyen Hull City'i Taraftarları Deplasmanda da Yalnız Bırakmıyor

Play-Off Yolunda Emin Adımlarla İlerleyen Hull City'i Taraftarları Deplasmanda da Yalnız Bırakmıyor

Acun Ilıcalı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.12.2025 - 19:20

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship’te hedefine emin adımlarla ilerliyor. Geçtiğimiz hafta sonu Millwall’ı deplasmanda mağlup eden Hull City’de taraftarlar büyük sevinç yaşadı. YouTuber Mert Yüksektepe, ACN Digital isimli YouTube kanalında Hull City taraftarlarıyla birlikte deplasman heyecanını yaşadı.

Kaynak: ACN Digital / YouTube

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hull City, hafta sonu Millwall deplasmanında 3-1 kazanarak ligde play-off potasında kalmayı sürdürdü.

Hull City, hafta sonu Millwall deplasmanında 3-1 kazanarak ligde play-off potasında kalmayı sürdürdü.

Bu sezon başarılı bir performans sergileyen Hull City’de taraftarlar da havaya girmiş durumda. Takımlarını deplasmanda yalnız bırakmayan Hull City taraftarlarının heyecanı, Acunmedya’ya ait ACN Digital YouTube kanalında yayınlanan “Perde Arkası” programında yer aldı.

YouTuber Mert Yüksektepe, Hull City taraftarlarıyla bir gün geçirerek taraftarların maç öncesi hazırlıklarını, yolculuk boyunca yaşanan eğlenceli anları ve tribün coşkusunu yaşadı.

Deplasman otobüsünde yer alan taraftarların Acun Ilıcalı sevgisi de gözlerden kaçmadı.

Programın tamamını izlemek için tıklayınız…

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın