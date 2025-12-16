Play-Off Yolunda Emin Adımlarla İlerleyen Hull City'i Taraftarları Deplasmanda da Yalnız Bırakmıyor
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship’te hedefine emin adımlarla ilerliyor. Geçtiğimiz hafta sonu Millwall’ı deplasmanda mağlup eden Hull City’de taraftarlar büyük sevinç yaşadı. YouTuber Mert Yüksektepe, ACN Digital isimli YouTube kanalında Hull City taraftarlarıyla birlikte deplasman heyecanını yaşadı.
Kaynak: ACN Digital / YouTube
Hull City, hafta sonu Millwall deplasmanında 3-1 kazanarak ligde play-off potasında kalmayı sürdürdü.
