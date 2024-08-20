Pişmanlığın Hangi Evresindesin?
Pişmanlığın Hangi Evresindesin?
Sen pişmanlığın hangi evresindesin?
Haydi testi!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir karar verdikten sonra genellikle nasıl hissedersin?
4. Şu an bir karar almaktan korkuyor musun?
5. Bir hatayı fark ettiğinde ilk tepkilerin ne olur?
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6. Peki geçmişe dönmek ister miydin?
7. Geçmişteki pişmanlıklarını nasıl değerlendirirsin?
8. Bir hatadan sonra kendini nasıl motive edersin?
9. Hayatında bazı büyük fırsatları kaçırdığını düşünüyor musun?
10. Son olarak bir hata yaptığında onu tekrarlama olasılığın kaç?
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Kabulleniş
Duygusal Gel-Git
Geçmişe Dönüş
Suçluluk
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