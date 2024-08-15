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Zihin Haritanı Ortaya Çıkarıyoruz!

Zihin Haritanı Ortaya Çıkarıyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
15.08.2024 - 15:01

Zihin haritanı ortaya çıkarıyoruz!

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım günlük yaşamında genellikle nasıl bir ruh hali içindesin?

3. Söyle bakalım günlük yaşamında genellikle nasıl bir ruh hali içindesin?

4. Hangi tür aktivitelerden hoşlanırsın?

4. Hangi tür aktivitelerden hoşlanırsın?

5. Sosyal etkinliklerde genellikle sen hangisisin?

5. Sosyal etkinliklerde genellikle sen hangisisin?
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6. Senin motivasyon kaynağın nedir?

6. Senin motivasyon kaynağın nedir?

7. Kariyer hedeflerin arasında hangisi daha ön planda?

7. Kariyer hedeflerin arasında hangisi daha ön planda?

8. Bir sorunu çözerken hangisi senin için önemli?

8. Bir sorunu çözerken hangisi senin için önemli?

9. Bunlardan hangisini asla yapmazsın?

9. Bunlardan hangisini asla yapmazsın?

10. Son olarak neyin değişmesi gerekiyor?

10. Son olarak neyin değişmesi gerekiyor?
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Senin zihin haritan;👇

Senin zihin haritan;👇

Senin zihin haritan;👇

Senin zihin haritan;👇

Senin zihin haritan;👇

Senin zihin haritan;👇

Senin zihin haritan;👇

Senin zihin haritan;👇

Senin zihin haritan;👇

Senin zihin haritan;👇

Senin zihin haritan;👇

Senin zihin haritan;👇

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