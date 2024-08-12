Evet/Hayır Testine Göre Sen Havalı Biri misin?
Evet/Hayır Testine Göre Sen Havalı Biri misin?
Bazen bir söz bazen bir tarz bazen de duruş... Bütün bunlar senin havalı olman için yeterli sebepler. Evet/ hayır testine göre sen havalı biri misin?
Haydi testeee!
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1. Söyle bakalım taklit edildiğini düşünüyor musun?
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2. Bir ortama girdiğinde herkes sana mı bakar?
3. Okul yıllarında popüler biri miydin?
4. Sen gitmeden insanlar seninle tanışmaya gelir mi?
5. Kariyerinde olmak istediğin yerde misin?
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6. Sence senden nefret eden insanlar var mı?
7. Birini kırmamak için düşüncelerini saklar mısın?
8. Ayrılık acın kısa mı sürer?
9. Giyim konusunda kendine güveniyor musun?
10. Son olarak sence liderlik yeteneğin var mı?
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Sen havalı birisin!
Sen havalı değilsin ama dikkat çekiyorsun!
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