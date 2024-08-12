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Evet/Hayır Testine Göre Sen Havalı Biri misin?

Evet/Hayır Testine Göre Sen Havalı Biri misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
12.08.2024 - 16:01

Bazen bir söz bazen bir tarz bazen de duruş... Bütün bunlar senin havalı olman için yeterli sebepler. Evet/ hayır testine göre sen havalı biri misin?

Haydi testeee!

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1. Söyle bakalım taklit edildiğini düşünüyor musun?

2. Bir ortama girdiğinde herkes sana mı bakar?

3. Okul yıllarında popüler biri miydin?

4. Sen gitmeden insanlar seninle tanışmaya gelir mi?

5. Kariyerinde olmak istediğin yerde misin?

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6. Sence senden nefret eden insanlar var mı?

7. Birini kırmamak için düşüncelerini saklar mısın?

8. Ayrılık acın kısa mı sürer?

9. Giyim konusunda kendine güveniyor musun?

10. Son olarak sence liderlik yeteneğin var mı?

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Sen havalı birisin!

Evet, senin o eşsiz bakışın... Bir bakışınla fırtınalar koparabiliyorsun. Hayatının her döneminde, ister istemez popüler olmuşsun. İlk andan itibaren senin farklı olduğunu herkes anlamış. Belki sen bu durumu biraz geç fark etmiş olabilirsin ama unutma, sen herkes gibi değilsin. Belki tarzın, belki bakış açın, belki karakterin... Senin farkını ortaya koyan bu özelliklerin, seni diğerlerinden ayırıyor. Havalı biri olduğun su götürmez bir gerçek. Ama bu hava, senin üzerinde doğal bir şekilde duruyor. Yani havalı olmak için ekstra bir çaba harcamıyorsun. Senin doğan gereği havalı olduğunu söyleyebiliriz. Bir magazin yıldızı gibi parlıyorsun, her hareketinle etrafındaki insanları büyülüyorsun. Her adımın, her bakışın, her hareketin... Hepsi birer baş döndürücü detay. Seninle aynı ortamda bulunmak, birçok kişi için büyük bir ayrıcalık. Çünkü sen, doğuştan gelen bir hava ve karizmayla, herkesi kendine hayran bırakıyorsun. Seninle geçirilen her an, unutulmaz bir anıya dönüşüyor. Seninle tanışmak, seninle vakit geçirmek, seninle aynı ortamda bulunmak... Bunlar, birçok kişi için hayal bile olamayacak durumlar. Ama sen, bu durumları yaşayan kişilere, unutulmaz anılar bırakıyorsun. İşte bu yüzden sen, herkesin hayran olduğu, herkesin tanışmak istediği birisin. Ve bu hava, senin üzerinde doğal bir şekilde duruyor. Sen, doğuştan gelen bir hava ve karizmayla, herkesi kendine hayran bırakıyorsun.

Sen havalı değilsin ama dikkat çekiyorsun!

Havalı olmak senin için bir öncelik değil, ama yine de herkesin gözüne çarpıyorsun. Evet, kabul et, senin havalı olmanın geleneksel anlamında bir çekiciliğin yok. Ancak bu, senin dikkat çekici bir kişilik olmadığın anlamına gelmiyor. Aslında, senin çekiciliğin biraz daha derinlerde saklı. İnsanların seni anlamak için biraz daha yakından bakmaları gerekiyor. Seninle tanıştıkça, seninle zaman geçirdikçe, senin ne kadar özel bir kişi olduğunu anlamaya başlıyorlar. Havalı olmak için ekstra bir çaba göstermiyorsun. Belki de bu yüzden, senin havalılığın doğal ve otantik. Senin çekiciliğin, senin kendine has karakterin ve kişiliğinle geliyor. Seninle tanışan herkes, senin ne kadar özgün ve ilginç bir kişi olduğunu anlıyor. Sen, kendi halinde, sakin ve doğal bir şekilde, herkesin dikkatini çekiyorsun. Bu yüzden, havalı olmak gibi bir derdin yok. Sen, sadece sen olduğun için, herkesin gözünde parlıyorsun.

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