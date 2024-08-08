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X Kullanıcılarının Her Derde Deva Onedio Testleriyle İlgili Attıkları Tweetler!

X Kullanıcılarının Her Derde Deva Onedio Testleriyle İlgili Attıkları Tweetler!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
08.08.2024 - 11:42 Son Güncelleme: 08.08.2024 - 12:11

Övünmek gibi olmasın ama Onedio testlerinin tadı bir başka... Bağımlılık yapmasını geçiyorum, size verdiği hazzın da tarifi yok. Biz hazırlarken çok eğleniyoruz ve eminiz ki siz de çözerken... Sizi yakın bir arkadaşımızmış gibi tanıyor ve ruh halinizi, psikolojinizi, karakterinizi yeri gelince de aşk hayatınızı anlatıyoruz! X'te Onedio testi çözmekten keyif alan kullanıcıların yorumlarını sizler için derledik.

Buyurun;👇

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Yıllardır siz değerli Onedio okuyucularını memnun etmek için çalışıyoruz! Ülkenin durumundan, kişisel sorunlarımızdan biraz uzaklaştırmak, sizi eğlendirmek ve kafanızı dağıtmak için buradayız. Her gün sizler için hazırladığımız ve hazırlarken çok eğlendiğimiz testlerimize ilginiz için de ayrıca teşekkür ederiz.

Yıllardır siz değerli Onedio okuyucularını memnun etmek için çalışıyoruz! Ülkenin durumundan, kişisel sorunlarımızdan biraz uzaklaştırmak, sizi eğlendirmek ve kafanızı dağıtmak için buradayız. Her gün sizler için hazırladığımız ve hazırlarken çok eğlendiğimiz testlerimize ilginiz için de ayrıca teşekkür ederiz.

Sizin geri dönüşleriniz de bizler için tabii ki çok önemli. X'te Instagram'ın yokluğuna, bizim testlerimizle teselli bulan kullanıcılar yine yüzümüzü güldürdü. Buyurun hep beraber bakalım;👇

Sizin geri dönüşleriniz de bizler için tabii ki çok önemli. X'te Instagram'ın yokluğuna, bizim testlerimizle teselli bulan kullanıcılar yine yüzümüzü güldürdü. Buyurun hep beraber bakalım;👇

1. Gecenizde de biz varız!

2. Evlilik kriterlerinden biri bu olmalı.

3. Biz sizi teselli ederiz.

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4. Biz de yalan yok.

5. Daha iyi bir aktivite bilmiyorum.

6. Sadece Instagram kapandığında değil, her zaman bekleriz!

7. Gerekirse sevgiliniz de oluruz.

8. Derin sorularımız...

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9. Test hazırlarken örnek aldığımız nadir isimlerden...

10. Bağımlılık yapıyoruz.

11. Aman siz yine de boşanmayın da...

12. Çözerizzzzz😎

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