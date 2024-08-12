Aşka Yakın mısın Uzak mı?
Aşka Yakın mısın Uzak mı?
Sen aşka yakın mısın uzak mı?
Haydi testeee!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir ilişkiye başlarken nasıl hissedersin?
4. Peki bir ilişkiye hazır mısın?
5. Bir ilişkinin ilerlemesi için ne kadar sabırlısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. İlişkideki en önemli şey nedir?
7. Biriyle ciddi düşünmüyorsun ama yine de ondan çok hoşlanıyorsun bir ilişki kurar mısın?
8. Sence sen kaç gün de unutulursun?
9. Bu çiftin arasındaki şey sence ne?
10. Son olarak yarım kalan bir aşkın var mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen aşka çok yakınsın!
Sen aşka uzaksın!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın