Hayatımızın değişmesini istediğimiz ve bu değişikliğin de öyle küçük değil büyük olması gereken anlar olabilir. Bazı dönüm noktaları bizi bir yerden başka bir yere taşır ve hayatımızın yönünü değiştirir. Doğum tarihine göre hayatının dönüm noktasını hangi yıl yaşayacaksın?

Haydiiii!