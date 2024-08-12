Doğum Tarihine Göre Hayatının Dönüm Noktasını Hangi Yıl Yaşayacaksın?
Doğum Tarihine Göre Hayatının Dönüm Noktasını Hangi Yıl Yaşayacaksın?
Hayatımızın değişmesini istediğimiz ve bu değişikliğin de öyle küçük değil büyük olması gereken anlar olabilir. Bazı dönüm noktaları bizi bir yerden başka bir yere taşır ve hayatımızın yönünü değiştirir. Doğum tarihine göre hayatının dönüm noktasını hangi yıl yaşayacaksın?
Haydiiii!
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Öncelikle doğduğun günü seçer misin?
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Şimdi de doğduğun ayı seçer misin?
Son olarak doğduğun yılı da söyler misin?
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2027 - Hadi bakalım ikinci bahar başlasın 😁
Ohooo 2033 kim öle, kim kala 😁😁😁
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