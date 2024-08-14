Kalem Tutma Şekline Göre 7 Karakter Özelliğini Ortaya Çıkarıyoruz!
Kalem Tutma Şekline Göre 7 Karakter Özelliğini Ortaya Çıkarıyoruz!
Kalem tutma şekline göre 7 karakter özelliğini ortaya çıkarıyoruz!
Haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kalem tutma şeklini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kararlı, mesafeli, güvenilir, otoriter, inatçı, çekingen ve aceleci…
Umursamaz, pratik, eğlenceli, alıngan, huzursuz, farklı ve hareketli…
Modern, mükemmeliyetçi, güçlü, planlı, heyecanlı, lider ruhlu ve yenilikçi...
Öz güvenli, uyumlu, korumacı, tutkulu, sadık, özgürlükçü ve cesur…
Asi ruhlu, dobra, takıntılı, mücadeleci, yüzeysel, hükmetmeyi seven ve zeki…
Mantıklı, içe dönük, kararsız, eleştirel, sezgisel, yaratıcı ve çalışkan…
Stratejik, düzenli, dayanıklı, düşünceli, sert, içten ve enerjik…
Fedakar, dengeli, güvensiz, gururlu, etkileyici, özgür ruhlu ve hassas…
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın